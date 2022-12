Alter Baum in der Wertheimer Altstadt soll verpflanzt werden

Wertheim 13.12.2022 - 18:03 Uhr < 1 Min.

Alter Baum in der Wertheimer Altstadt soll verpflanzt werden. Foto: Feuerwehr Wertheim

Angesichts des baldigen Abschlusses der Restaurierung der »Münz« sei das aber unerlässlich, so dass ein Baum, der in diesem Bereich steht, entfernt werden müsse, berichtete Fachbereichsleiter Armin Dattler. Das Alter des Baums bezifferte er am Montagabend in der Bauausschusssitzung des Gemeinderats auf Rückfrage mit »über 20 Jahre« und er versprach, man werde versuchen, ihn zu verpflanzen. Als neuen Standort nannte er den Bereich des Schlösschenparkplatzes, wo bereits in der Vergangenheit ein Ahorn eingepflanzt wurde.