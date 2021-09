Alte Röttbacher Schule wird 100 Jahre

Bildung: Ehepaar Jeßberger und Reinhilde Mohr erinnern sich - Treffen ehemaliger Schüler zum Gruppenfoto

Kreuzwertheim 17.09.2021 - 10:59 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Einige ehemalige Schüler (Jahrgänge 1941 bis 1971/72) trafen sich am vergangenen Sonntag zum Gruppenfoto vor dem Schulgebäude in Röttbach. Foto: Elita Schrenker 100 Jahre Alte Schule Röttbach: Das Schulgebäude war während der Renovierungsarbeiten eingerüstet.

Dieses Ereignis nimmt unser Medienhaus zum Anlass, in einem Rückblick neben Historischem auch ehemalige Schüler über ihre Schulzeit erzählen zu lassen. Vielleicht ist das ja eine Anregung für die betroffenen Familien, in Geschichten von einst zu schwelgen, wie es auch der örtliche Chronist Erwin Franz im Vorwort seines Buchs »Röttbach Geschichte & Geschichten« seinen Lesern ans Herz gelegt hat.

Zwei Klassenräume

Alfred Jeßberger erinnert sich: »Wir wurden in zwei Klassenräumen unterrichtet, in einem die Klassen eins bis vier, im anderen die Klassen fünf bis acht. Die beiden Lehrkräfte, Helmut Kissner und Augusta Trabold, teilten sich die Unterrichtsstunden. Beide wohnten im 1. Stock über den Klassenzimmern. Später kam noch die Lehrerin Maria Vogel dazu, die die Kinder bis zur Auflösung der Schule 1972 unterrichtet hat. Zum festen Bestandteil unseres Stundenplans in der 6. bis 8. Klasse gehörte es, das sterweise angelieferte Brennholz für die Lehrkräfte, den Herrn Pfarrer und die drei Zeller Schwestern an ein paar Nachmittagen des Jahres zum Trocknen aufzuschichten und später in Körben auf den Speicher der Schule zubringen.

Zur gleichen Zeit hatten die Mädchen Handarbeitsunterricht. An den »Holztagen« gab es zur Belohnung keine Hausaufgaben. »Auch für das Ausmisten der Hasenställe und bei den Hühnern waren wir Buben zuständig«, sagt Jeßberger. »Die im Werkunterricht gebauten Nistkästen haben wir im Wald aufgehängt und dafür gesorgt, dass sie regelmäßig gereinigt wurden«. Jeßbergers Frau Barbara erzählt, dass die Kinder in den Wintermonaten zweimal die Woche auch nachmittags unterrichtet wurden: Die Mädchen in Handarbeit, die Buben im regulären Unterricht. »Sportunterricht gab es höchstens zweimal im Jahr, aber Noten bekamen wir trotzdem, meistens eine 2 oder 3.«

Die Bundesjugendspiele wurden in Hasloch veranstaltet. Dafür hätten alle zuhause ein bisschen geübt, seien dann zur Veranstaltung zu Fuß gelaufen und danach auch wieder zurück. Während der Heizperiode habe der Lehrer in den Schulstunden, bankweise wöchentlich wechselnd, zum Kachelofennachschüren eingeteilt. »Und die Blumen vom Lehrer mussten wir auch gießen«, fügt Jeßbergers Frau hinzu. Wenn er schlecht gelaunt gewesen sei, habe er die Kinder schon mal vor die Bank treten lassen, um zu kontrollieren, ob sie frische Strümpfe an, ein sauberes Taschentuch dabei und saubere Fingernägel haben. Notfalls schickte er die Röttbacher Kinder, »die ja nicht weit hatten« heim, um das fehlende Taschentuch zu holen.

Allein unter neun Mädchen

Die drei Zeller Schwestern waren jeweils für Handarbeit, Krankenpflege und Kirchenschmuck zuständig. »Schulmax« war der Spitzname des Lehrers. Wenn die Kirchturmuhr um 8 Uhr läutete, sollten die Kinder bereits in den Schulräumen sein. Ein Schüler stand »Schmiere«, um sofort zu melden, »er kimmt«, sobald er den Lehrer sehen konnte. War dieser gut gelaunt, fügte er schon mal hinzu: »Er is scho dou!« Rudi Jeßberger erinnert sich wenig begeistert, dass er mit neun Mädchen der einzige Junge in der Klasse und eher erleichtert gewesen sei, als einige Zeit später ein zweiter Junge dazukam. Seinem Lehrer Alfons Weissenberger habe die Familie Jeßberger nach dessen Entnazifizierung für einige Zeit Wohnraum zur Verfügung gestellt, erzählt er. Der beliebte Hauptlehrer Weissenberger leitete neben seinem Lehrerberuf erfolgreich eine Kükenaufzucht-Station und war zudem als Organist tätig.

Reinhilde Mohr erinnert sich gern an ihre Schulzeit: »Wir haben in der Pause oft auf dem Hof Ball gespielt und sind schnell heimgelaufen, um unser Pausenbrot zu holen«, sagt sie.

Am vergangenen Sonntag haben sich noch einmal einige ehemalige Schüler (ältester Jahrgang 1941, jüngster Jahrgang 1971/72) für ein Gruppenfoto vor dem alten Schulgebäude getroffen.

ELITA SCHRENKER

Hintergrund: Zweites Schulhaus in Röttbach Das erste Schulhaus in Röttbach wurde zusammen mit einer selbstständigen Schulstelle 1864 gebaut. Heute sind der Pfarrsaal und die Katholische Öffentliche Bücherei im Erdgeschoss untergebracht. Das erste Stockwerk ist vermietet. Davor mussten die Röttbacher Kinder täglich etwa zwei Kilometer nach Unterwittbach zur Schule gehen. »1920 wurde wegen der zunehmenden Kinderzahl eine zweite Schulstelle und 1921 ein anderes großes Schulgebäude geschaffen, mit zwei Lehrsälen und Wohnung für zwei Lehrpersonen. Vorher hatte Gastwirt Behl seinen Saal für die zweite Schule behelfsmäßig zur Verfügung gestellt« ist in den Unterlagen des Chronisten Erwin Franz zu lesen. Er hat auch die Kosten für den Bau des zweiten Schulgebäudes schriftlich festgehalten: 1210 Mark je Kubikmeter Hausteine für die Fensterumrahmungen, 4 Mark für den laufenden Meter geschlagenes Holz. Dazu kamen die Löhne für Maurer, Steinhauer und Tagelöhner. 100 Backsteine kosteten 50 Mark, 100 Ziegel 80 Mark, ein Zentner Zement 30 Mark, ein Zentner Kalk 18 Mark. Diese Mittel stellte die Gemeinde aus Einnahmen zur Verfügung, die durch einen außerordentlichen Holzhieb erreicht wurden. Der Unterricht fand bis zur Eingliederung in den Schulverband Kreuzwertheim im Jahr 1972 in dem Gebäude statt. Danach war es einige Jahre privat vermietet und steht nach gründlicher Renovierung seit 2003 der Freiwilligen Feuerwehr, der BRK-Bereitschaft, dem Obst- und Gartenbauverein und dem Geschichts- und Heimatverein als Versammlungsort zur Verfügung. (es) bQuelle: 1000 Jahre Markt Kreuzwertheim (Band 4)

Hintergrund 100 Jahre Alte Schule Röttbach: Das Schulgebäude war während der Renovierungsarbeiten eingerüstet. Foto: