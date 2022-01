Altbürgermeisterin Christa Schoenberg ist gestorben

Nachruf: 90. Geburtstag nur kurz überlebt

Kreuzwertheims Altbürgermeisterin Christa Schoenberg ist überraschend gestorben.

»Ihr Name ist untrennbar mit vielen wichtigen Baumaßnahmen in Kreuzwertheim und seinen Ortsteilen verbunden«, sagte der amtierende Bürgermeister Klaus Thoma, als er ihr gemeinsam mit Vertretern des Gemeinderats und der örtlichen Vereine damals zu diesem Anlass gratulierte.

In Ilmenau geboren

Geboren wurde Christa Rauchhaus, so ihr Geburtsname, am 19. Dezember 1931 in Ilmenau in Thüringen. Zusammen mit ihrer Familie musste sie 1949 die Heimat verlassen und zog nach Wertheim, wo der Vater die Glasindustrie mit aufbaute. Durch den frühen Tod der Mutter musste sie als junge Frau in den väterlichen Betrieb einsteigen und die Buchhaltung übernehmen.

1955 heiratete sie den selbstständigen Glasapparatebläser Hans Schneider und zog nach Kreuzwertheim, wo sie erstmals mit Kommunalpolitik in Berührung, als ihr Mann als Gründer des CSU-Ortsverbands zunächst in den Gemeinderat und 1972 zum Bürgermeister gewählt wurde. Als er kurz vor seiner Wiederwahl im Jahr 1978 überraschend starb, übernahm die Mutter von vier Kindern auf Drängen der Parteifreunde seinen ersten Platz auf der Kandidatenliste für den Gemeinderat und wurde in das Gremium gewählt.

Nachdem sie sechs Jahre stellvertretende Bürgermeisterin war, kandidierte Christa Schneider für das höchste Amt in der Gemeinde und wurde im ersten Wahlgang gewählt. Auch bei ihrer Wiederwahl 1990 schenkten ihr die Kreuzwertheimer erneut das Vertrauen. Thoma bezeichnete Schoenberg, die 1985 Bernhard Schoenberg, einen Schulfreund aus Illmenauer Tagen, geheiratet hatte, als »Baubürgermeisterin«, denn in ihre Amtszeit fielen zahlreiche Infrastrukturprojekte, »von denen der Markt noch heute profitiere. Nur beispielhaft nannte er den Neubau der Kläranlage, die Sanierung der Wasserversorgung, die Ortskernsanierung in allen Ortsteilen sowie die Erschließung zahlreicher Wohnbaugebiete und die Erweiterung des Gewerbegebiets Wiebelbach.

1996 stellte sie sich nicht mehr zur Wahl und ging in den Ruhestand. Das Ehepaar konnte den gemeinsamen Ruhestand nicht lange genießen, denn 1998 starb ihr Ehemann Bernhard Schoenberg. Später übernahm Christa Schoenberg in finanziell und organisatorisch schwierigen Zeiten den Vorsitz des Musizierkreises und konnte auch hier nach wenigen Jahren im Amt ihren Nachfolgern »ein bestelltes Haus« übergeben, wie sie im Gespräch mit unserem Medienhaus selbst einmal feststellte.

Wegen ihrer Verdienste um Verein und Marktgemeinde wurde Schoenberg zur Ehrenvorsitzenden des Musizierkreises ernannt und erhielt 2006 den Ehrentitel der Altbürgermeisterin.

