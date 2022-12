Als Fachkräfte werden sie gebraucht

Verabschiedung: 32 Schüler der gewerblichen Berufsschule am BSZ Wertheim feiern ihren Abschluss - Schulischer Teil der Ausbildung ist geschafft / Mehrere Preise und Lobe

Wertheim 18.12.2022 - 12:36 Uhr 2 Min.

Die Absolventen der gewerblichen Berufsschule des BSZ Wertheim freuten sich zusammen mit Lehrern, Schulleitung und Vertretern aus Politik und Schulträger über ihren Abschluss.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Julian Stör, Schüler am biotechnologischen Gymnasium. Verabschiedet wurden die Absolventen in den Berufsfeldern Flachglastechnologin, Industriemechaniker, Feinwerkmechaniker und Zerspanungsmechaniker.

BSZ-Schulleiter Manfred Breuer dankte allen, die seit vielen Jahren an der Seite der Absolventinnen und Absolventen standen, Familien, Freunde, Ausbildern und Lehrkräften. Sie hätten alle mitgefiebert, mitgelitten und werden den Abschluss mitfeiern. Die Lehrkräfte und Ausbilder hätten die jungen Menschen in den vergangenen dreieinhalb Jahren durch das Projekt duale Ausbildung geführt, sie gefördert und begleitet.

Europaweites Ansehen

Heiko Schnell, Amtsleiter Amt für Schule und ÖPNV des Main-Tauber-Kreises überbrachte die Glückwünsche des Landkreises als Schulträger. Er gratulierte auch allen Wegbegleitern der Absolventen. Man blicke auf viele erfolgreiche Schülerinnen und Schüler und schicke sie nun in ihre berufliche Zukunft. Er verwies auf die Erfolge des Systems der dualen Ausbildung, die in ganz Europa Ansehen genieße. Den Azubis stünden nun viele berufliche Wege offen. Besonders gratulierte er jenen, die zusätzlich mit einem Lob oder einem Preis ausgezeichnet wurden.Er hoffte, dass die Absolventen ihre berufliche Zukunft im Landkreis sehen.

Die Glückwünsche der Stadt Wertheim und des Oberbürgermeisters sprach dessen ehrenamtlicher Stellvertreter Bernd Hartmannsgruber aus. Das Abschlusszeugnis möge den Absolventen wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk vorkommen. Sie hätten es sich aber hart und mühevoll erarbeitet und damit redlich verdient. Die ehemaligen Azubis seien nun Fachkräfte in dem von ihnen gewählten Beruf und damit eine hoch erwünschte Spezies. In die Absolventen würden hohe Erwartungen gesetzt. "Ich bin mir sicher, jede und jeder von ihnen, wird an seinem Platz dazu beitragen, diese Erwartung zu erfüllen." Auch er wünschte sich, dass die Absolventen in der Region bleiben oder nach Erfahrungen in der Fremde in sie zurückkehren. Er dankte allen Unterstützern der Auszubildenden. Für ihre beruflichen und privaten Lebensweg wünschte er den Verabschiedeten von Herzen alles Gute.

BSZ-Abteilungsleiterin Christina Moraitis betonte, alle gemeinsam hätten 3,5 Jahre lang auf diesen Tag hingearbeitet. Mit Blick auf die nun für die Absolventen anstehende Zeit sagte sie: "Wir müssen uns den Herausforderungen der Zukunft stellen. Wir heißt in erster Linie Sie, denn Sie nehmen unsere Zukunft in ihre Hand." Permanente Veränderungen seien in der Arbeitswelt Standard. "Sehen Sie Veränderung als spannende Herausforderung nicht als Gefahr an", gab sie den einstigen BSZ-Schülern mit. Zusammen mit den Klassenlehrern überreichte sie anschließend Zeugnisse und Preise.

Birger Daniel Grein

Im Überblick: Absolventen der Gewerblichen Berufsschule Folgende Namen und Daten der verabschiedeten Schülerinnen und Schüler hat das BSZ unserer Redaktion übermittelt: Gewerbliche Berufsschule - C3GL1T (Reiner Kahl): Flachglastechnologin (vorgezogene Prüfung): Laura Friedrich, Wertheim-Bestenheid (Glastechnik TBB KG, Tauberbischofsheim) M4IM (Christopher Gebert) - Industriemechaniker*in: Ajdin Avdic, Marktheidenfeld (Brand International GmbH, Bestenheid); Carlo Beck, Nassig (Ersa GmbH, Wertheim); Cora-Sophie Blum, Holzkirchen (Schuller GmbH, Wertheim) [...] M4MB (Erich Wurm) - Feinwerkmechaniker (Maschinen- und Werkzeugbau), Zerspannungsmechaniker: Paul Aust, Wartberg (Wilhelm König Maschinenbau GmbH,Bestenheid); Fouad Diabi, Wertheim (Pink GmbH Vakuumtechnik, Reinhardshof) [...] Lob für gute Leistungen erhalten: Jannik Grimm (M4IM) Lob 1,9, Marius Büttner (M4IM) Lob 1,8, Paul Tretter (M4IM) Lob 1,8 Preis für herausragende Leistungen erhalten: Daniel Wenzel (M4MB) Preis 1,7, Cora-Sophie Blum (M4IM), Preis 1,6 Serah Hörning (M4IM), Preis 1,6 Julian Schüßler (M4IM), Preis 1,6 KMK-Fremdsprachen-Zertifikat (Englisch) erhält: Richard Schumajlow (M4IM)