Alois Gerig Ehrenmitglied im Forstwirtschaftsrat

Auszeichnung: Höpfinger Bundestagsabgeordneter besonders gewürdigt

MAIN-TAUBER-KREIS 13.09.2021

In seiner Laudatio erklärte Georg Schirmbeck, Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrats (DFWR), Gerig habe sich in seinen zwölf Jahren als Bundestagsabgeordneter stets als kämpfendes Sprachrohr für die Belange des Walds und der Waldbesitzenden eingesetzt. Hitze und Käferbefall hätten in den vergangenen Dürrejahren schwere Schäden hinterlassen. Deshalb müssten jetzt dringend politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die Forstwirtschaft beim klimagerechten Waldumbau unterstützen, mahnt Schirmbeck an.

Alois Gerig habe sich in seiner Zeit als Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft und als forstpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vehement um den Wald verdient gemacht, stellte Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel fest, der ebenfalls nach Eberswalde gekommen war.

»Das ist eine schöne Auszeichnung und besondere Ehre für mich« so Gerig nach der Übergabe der Ehrenurkunde. Dem Wald stünden schwierige Zeiten bevor. »Unser Wald lag mir schon immer am Herzen. Ich weiß um die Bedeutung dieser Ehrenmitgliedschaft und werde versuchen, ihr gerecht zu werden«, so Gerig.

el