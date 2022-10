Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheimer Gewerbegebiet Almosenberg wird erweitert

13 Hektar Richtung Dertingen

Wertheim 19.10.2022 - 12:24 Uhr < 1 Min.

Grünen-Stadträtin Marlise Teicke stimmte gegen das Vorhaben. Der Gemeinderat muss dem noch zustimmen. Aufgrund des bereits rechtskräftigen Bebauungsplans soll eine Fläche von 13 Hektar erschlossen werden, die sich in östlicher Richtung von den bestehenden Flächen auf Dertinger Gemarkung erstreckt. Die Planungen für die Kanalisation und die Regenwasserbehandlungsanlage in den ersten vier Phasen sind bereits im Zuge des Bebauungsplans erstellt. Jetzt wurden die Aufträge für die Planung von Kanalisation, die weitere Regenwasserbehandlung, die Vermessung und die Verkehrsanlagen vergeben. Insgesamt fallen Kosten von knapp 410.000 Euro an.

gufi