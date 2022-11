Allmählich ist's genug

Von Gusti Kirchhoff

Wir werden nicht mehr alle Lebensmittel ständig in den Regalen sehen.

Alles wird teurer, und wir werden uns überlegen, wie oft wir Essen gehen sollen und ob wir wirklich das neue Outfit brauchen, das gerade »in« ist. Schrecklich, diese Vorstellung. Sind wir nicht gewöhnt. Schließlich haben wir jahrelang aus dem Vollen geschöpft. Nun sind offenbar die sogenannten sieben fetten Jahre vorbei. Wie soll das gehen?

Es muss gehen

Nun, es muss gehen. Sehr viele Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt leben schon seit Jahren so, teils in wirklich großer Armut. Und wir Alten erinnern uns an karge Kriegszeiten. Wir haben sie tatsächlich überlebt.

Es wird gehen. Dabei braucht man uns nicht täglich mit diesen Horrornachrichten konfrontieren. Wir sollen sparen, sparen. Wir wissen es jetzt und haben wahrscheinlich schon längst damit angefangen. Beim Blick in die Speisekarte unseres Lieblingslokals werden wir doch etwas bescheidener - nicht nur hier sind die Preise ganz schnell mal um ein paar Euro pro Gericht gestiegen. Beim Lebensmitteleinkauf ist es nicht viel anders, und der Einkaufswagen wird nicht mehr ganz so voll.

Schöne Dinge des Lebens

Es ist genug. Lasst uns doch jetzt einfach mal über die schönen Dinge des Lebens reden. Über diesen wahrhaft Goldenen Oktober zum Beispiel. Solch einen herrlichen Herbst, der inzwischen bis in den November reicht, hatten wir lange nicht. Und: Diese kostbaren Sonnentage kosten nichts.

Es bleibt noch so viel Grund zur Freude. In vier Wochen ist der 1. Advent. Wenn ich am Nachmittag die erste Kerze am Adventskranz anzünden kann, ist letzter Termin, Weihnachtskarten zu schreiben. Da gehen nun mal keine E-Mail oder WhatsApp-Nachricht, zumindest nicht für mich. Ich schreibe immer noch ganz altmodisch Weihnachtskarten an Menschen, die mir wichtig sind.

Dann ist auch schon Zeit, Papier, Schleifen und Geschenkanhänger zusammenzusuchen, um die Weihnachtsgeschenke zu verpacken. Das ganze Verpackungsmaterial da, und zwar in Massen. Denn selbstverständlich wurde das Papier auch im Vorjahr wie immer noch am Hl. Abend auf dem Schoß geglättet, die Bänder ebenfalls sorgsam glatt gestrichen und aufgerollt. Ich denke, da ist kein Mangel, daran kann ich sparen, das reicht für viele Weihnachten.

Das Einpacken dauert, denn jedes Geschenk wird individuell verpackt. Im Moment fehlen allerdings noch die meisten Weihnachtsgeschenke.

Wenigstens für eine Weile sind Corona, Krieg, Klimawandel und Energiekrise (fast) vergessen. Ich jedenfalls versuche, die schwarzen Bilder mal zur Seite zu schieben und dafür die bunten Farben auszupacken. Etwas Glitzer tut not, finde ich.