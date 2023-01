Alle Sorgen ab in einen Schuhkarton

Aktion: Schüler kommen auf Wertheimer Marktplatz mit Passanten ins Gespräch

Wertheim 17.01.2023 - 14:48 Uhr < 1 Min.

Domink Hensler (16) stand mit einer Sorgenbox auf dem Marktplatz. Foto: Fritsch

Dabei waren die Anliegen der jungen Menschen durchaus vielfältig: So versuchte der 16-jährige Silas-Lauren Gier aus Wertheim etwa mit dem niedlichen Bild seines Hundes ins Gespräch mit Menschen zu kommen. Dominik Hensler (16) aus Bestenheid hatte aus einem Schuhkarton eine Sorgenbox gebastelt. Passanten hatten nun die Möglichkeit, ihre Sorgen, ihre Gedanken auf einen Zettel zu schreiben und diesen in die Box zu werfen. Hensler war zuversichtlich, dass man auf diesem Weg seine Sorgen loswerden könnte. Initiiert war die Aktion von der Landeszentrale für Politische Bildung, die mit ihrem Demokratietraining ins Wertheimer Berufschulzentrum gekommen war, erläuterte Fenja Bosch, Freie Mitarbeiterin bei der Landeszentrale.

Sprechen wollten die Schülerinnen und Schüler auch und vor allem darüber, was ihnen gerade wichtig ist, so auch die beiden Wertheimerinnen Havin Hassan (17) und Jasmina Lupu (16), die auf das Plakat zu ihren Füßen lauter Fragen geschrieben hatten. Fragen, die dazu anregen sollten, mit den beiden Schülerinnen ins Gespräch zu kommen.

Was bedeutet Gesellschaft - das war eine zentrale Frage der Aktion auf dem Wertheimer Marktplatz. Antworten hatten die Schülerinnen und Schüler auf ein Plakat geschrieben, das sie auf dem Pflaster ausgelegt hatten. Gesellschaft bedeutet demnach für sie: im Gespräch bleiben, geben und nehmen, und jeder hat seinen Platz. Als Symbol beanspruchten sie jeweils einen Quadratmeter des Marktplatzes und gaben an diesem Vormittag in die Gesellschaft, was ihnen gerade wichtig war.

gufi