Alle Gebäude sollen bis 2050 klimaneutral werden

Wärmeplanung: Stadt will Ausstoß von Treibhausgasen drastisch senken - Holzheizungen bleiben erlaubt

Ein kommunaler Wärmeplan, den der Bauausschuss des Gemeinderats am Montag einstimmig beschlossen hat, soll dabei helfen, dieses ehrgeizige Ziel umzusetzen.

Den Auftrag für die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans für Wertheim vergaben die Stadträte an das Ingenieurbüro EGS-Plan aus Stuttgart. Die kalkulierten Kosten in Höhe von rund 53 500 Euro werden komplett vom Land Baden-Württemberg übernommen. Der Plan für Wertheim soll spätestens bis Ende 2023 vorliegen, erläuterte Tobias Nusser als Vertreter des Stuttgarter Ingenieurbüros die Zeitabläufe.

Dabei umfasst die kommunale Wärmeplanung vier Arbeitsphasen, die bis Ende kommenden Jahres umgesetzt sein sollen. In einer Bestandsanalyse wird der komplette Wärmebedarf aller Gebäude auf der Gemarkung der Großen Kreisstadt erfasst, um anschließend, wie Stadtbaumeister Armin Dattler erläuterte, die Daten für den so errechneten Wärmebedarf Wertheims an das Regierungspräsidium Stuttgart zu melden. Dattler machte deutlich, dass es sich bei der Wärmeplanung keineswegs um eine freiwillige Aufgabe handele: »Wir sind dazu gesetzlich verpflichtet«, sagte er.

Um auch private und industrielle Gebäude zu erfassen, sei mit den Stadtwerken Wertheim auch der örtliche Versorger im Boot. Selbst Projekte, die heute noch gar realisiert seien, wie die Bebauung auf dem ehemaligen Krankenhausgelände oder das Neubaugebiet auf dem früheren Gelände der Schweizer Stuben in Bettingen müssten bei diesen Berechnungen berücksichtigt werden, umschrieb Dattler die Komplexität des Verfahrens. In einem zweiten Schritt wird es dann eine sogenannte Potenzialanalyse geben, welche erneuerbaren Energien und ob Abwärme genutzt werden können, um die ambitionierten Reduktionsziele bis 2050 zu erreichen, schilderte Tobias Nusser das weitere Vorgehen.

Auch Techniken wie Kraft-Wärme-Kopplungen oder Geothermie sollen dabei insoweit überprüft werden, ob sie auf dem Gebiet der Großen Kreisstadt zur Senkung des Kohlendioxidausstoßes geeignet sind.

In einem dritten Schritt wird es darum gehen, ein Szenario zu entwerfen, wie eine klimaneutrale Wärmeversorgung im Jahr 2050 in Wertheim aussehen könnte und was davon bis 2030 mit welchen Maßnahmen erreicht werden soll. In Phase vier sollen schließlich Handlungsstrategien entwickelt werden, wie die klimaneutrale Wärmeversorgung erreicht werden kann.

Mindestens fünf Maßnahmen davon sollen nach Abschluss des Plans bereits innerhalb von fünf Jahren verwirklicht werden, machte Fusser den eng getakteten Zeitplan deutlich.

Breite Zustimmung

Insgesamt fand das Vorhaben im Bauausschuss breite Zustimmung. So zeigte sich Richard Diehm (Grüne) überzeugt, dass es richtig und wichtig sei, »frühzeitig an das Thema heranzugehen«. Songrit Breuninger (Freie Bürger) lobte den frühen Start des Wärmeplans, fragte allerdings nach, ob die zahlreicher Betreiber von Holzfeuerungen ihre Heizungen weiter betreiben dürften. Dies sei gewährleistet, versicherte Nusser, weil diese als »nahezu klimaneutral« klassifiziert seien. Nachfragen aus dem Gremium kamen zur Erhebung der Daten: Dies werde vor allem über die Stadtwerke und die Schornsteinfeger erfolgen, die Daten werden anonymisiert und der Datenschutz sei gewährleistet, versicherte Nusser.

»Wärmeplan schneller umsetzen« Angesichts des nicht mehr zu leugnenden Klimawandels erscheint das gesetzlich vorgeschriebene Ziel der Stadt Wertheim, bis 2050 alle Gebäude auf klimaneutrale Heizungen umgerüstet zu haben, zu weit weg, um mittelfristig positive Klimaeffekte damit zu erzielen. Wer angesichts der dramatischen Bilder der Flutkatastrophe etwas für die Reduktion der klimaschädlichen Gase tun will, der muss jetzt damit beginnen. Und er sollte gerade auch im Gebäudebestand anfangen, der in hohem Maße für den Ausstoß von Kohlendioxid verantwortlich ist. Dass die ersten Maßnahmen laut Gesetz bis 2030 umgesetzt werden sollen, dokumentiert diese Dringlichkeit. Es zeigt aber leider auch: Es werden wohl weitere sieben Jahre verstreichen, bis der Wärmeplan zu greifen beginnt. Ungeklärt ist heute vor allem noch, ob und wie Hauseigentümer und Wohnungsbauunternehmen bewegt werden können, ihre Heizungen klimaneutral umzurüsten