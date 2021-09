Alle Facetten jüdischer Musikkultur in der Wertheimer Stiftskirche

Konzert: Pianist Jascha Nemtsov lockt mit »Musik im Judentum« rund 50 Zuhörer in das Gotteshaus

Wertheim 27.09.2021 - 08:00 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit dem Gesprächskonzert zur "Musik im Judentum" mit dem Pianisten Jascha Nemtsov am Samstag in der Stiftskirche leistete der Kulturkreis Wertheim einen Beitrag zum zum Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland.

Die Informationen im Programmheft und der Lebensdaten der Komponisten Juliusz Wolfsohn (1880 bis 1944), Joseph Achron (1886 bis 1943), Bernhard Sekles (1872 bis 1934) und Joachim Stutschewsky (1891 bis 1982) ließen vermuten, dass die schändlichste Phase der deutsch-jüdischen Beziehung den Hintergrund für die Entstehung der gespielten Werke darstellte. Ein zweiter Blick auf die Titel der Werke verriet allerdings, dass Nemtsov, der kompetent und ausgesprochen sachlich die Komponisten und deren Schicksal vorstellte, nicht nur ernste und getragene Stücke ausgesucht hatte, sondern Wert darauf legte, alle Facetten der jüdischen Musikkultur zu präsentieren.

Zwar ist die jüdische Religion ohne Musik undenkbar, und die Gesänge in den Synagogen sind Inspirationsquelle für viele Werke jüdischer Komponisten, aber da gibt es auch die jüdische Musikfolklore, die von Klezmer, der einzigartigen Instrumentalmusik der osteuropäischen Juden, bis zu jiddischen und sephardischen Volksliedern reicht. Auch davon ließen sich die Komponisten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts beeinflussen.

In Vergessenheit geraten

Im Laufe seiner Forschungen hat der Musikwissenschaftler Nemtsov in den Archiven der Universitäten und Musikhochschule viele Werke jüdischer Komponisten, Solisten und Musikpädagogen gefunden, die ab 1933 verfemt und mit Berufsverbot belegt, später in Vergessenheit gerieten. So hat der Pianist in den zurückliegenden Jahrzehnten immer wieder mit Wiederaufführungen und Erstaufnahmen längst verschollener Werke aufhorchen lassen. So wurde beispielsweise nur wenige Tage vor dem Auftritt Nemtsovs in Wertheim im Erfurter Dom das »Requiem für den unbekannten Verfolgten« von Hans Heller uraufgeführt.

In die Stiftskirche konnte er dieses Werk für großes Orchester natürlich nicht mitbringen und widmete sich deshalb den eher kleinen, aber nicht minder qualitätvollen Stücken, wie beispielsweise Teilen der »Kindersuite« von Joseph Achron mit so humorvollen Titeln wie »Hüpfen mit herausgestreckter Zunge«, »Kreisel« oder »Karawane«, und auch die »Fantasietten« von Bernhard Sekles zeugten vom Einfallsreichtum der jüdischen Musik.

Sehr facettenreich

Facettenreichtum auch bei den vier jüdischen Tänzen von Joachim Stutschewsky, der aus einer Klezmerfamilie stammte und von der heutigen Ukraine über Deutschland und der Schweiz nach Wien kam, wo er einen Verein zur Förderung der jüdischen Musik mitgründete. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich floh er über die Schweiz nach Palästina, wo er bis zu seinem Tod 1982 lebte. Den Anfang und Schluss des Konzerts bildeten Paraphrasen über altjüdische Volksweisen aus der Feder von Juliusz Wolfsohn.

Als Zugabe präsentierte Nemtsov zwei Komponisten, die außergewöhnlich tragische Schicksale teilten: Wsewolod Saderatzki war jahrelang im Gulag, wo er unter anderem einen gewaltigen zweieinhalbstündigen Zyklus ganz in der Bachschen Tradition von Präludium und Fuge schrieb. Für die Anthologie aus fünf CDs mit Ersteinspielungen von Klavierwerken dieses Komponisten wurde Nemtsov 2018 mit dem Opus Klassik ausgezeichnet. Mit einem kurzen Stück von Gustav Lewin, Lehrer an der Großherzoglichen Musikschule Weimar (heute: Hochschule für Musik Franz Liszt), wo Nemtsov heute unterrichtet, verabschiedete sich der Solist.

Peter Riffenach

Zur Person: Jascha Nemtsov Jascha Nemtsov wurde 1963 im sibirischen Magadan geboren und wuchs in St. Petersburg auf, wo er zunächst die Spezialschule und später das Staatliche Konservatorium absolvierte. Wegen der politischen Einstellung des Vaters war an eine Karriere als Pianist nicht zu denken, und Nemtsov verließ im Alter von 30 Jahren mit seiner Familie Russland und widmete sein Leben ganz der Musik. 2004 promovierte und 2007 habilitierte er. Der Pianist spielte zahlreiche Konzerte und nahm insgesamt rund 40 CDs auf. Als Musikwissenschaftler hat er zahlreiche jüdische Komponisten wieder aus der Vergessenheit geholt. Nemtsov ist Professor für Geschichte der jüdischen Musik an der Hochschule für Musik in Weimar. Außerdem engagiert sich der Musiker bei der Ausbildung der Kantoren für den jüdischen Gottesdienst und ist Mitglied verschiedener internationaler wissenschaftlicher Gremien.