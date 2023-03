Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Alkohol im Wertheimer Straßenverkehr nur ein Ausrutscher

Gericht: Führerschein vier Monate weg

Wertheim 02.03.2023

Den Führerschein hatten die Beamten vor Ort gleich einbehalten, und es war das fällige Trunkenheitsverfahren eingeleitet worden.

Kooperativer Beklagter

Im schriftlichen Verfahren hatten das Amtsgericht eine dem Einkommen entsprechende Geldbuße festgesetzt und festgelegt, dass der Beklagte den Führerschein nach frühestens sechs Monaten zurückbekommen solle. Die führerscheinlose Zeit ist das Problem für den Unternehmer, der vollumfänglich kooperativ und geständig ist.

Die Alkoholfahrt hat glaubhaft keinen Hintergrund, der auf gewohnheitsmäßigen Alkoholmissbrauch schließen ließe. Ein schlimmer Ausrutscher in einer menschlichen Ausnahmesituation, dem stimmten so auch Gericht und Staatsanwaltschaft zu. Verhandelt wurden lediglich die Rechtsfolgen, also ausschließlich die Dauer der Führerscheinsperre.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten sich abgestimmt, dass ein Entzug der Fahrerlaubnis auf lediglich vier Monate denkbar sein könnte. Das Gericht folgte dem und der ergänzenden Argumentation des Anwalts und stimmte der Wiedererteilung des Führerscheins nach nur viermonatiger Frist zu. Staatsanwaltschaft und Verteidigung verzichteten einvernehmlich auf Revisionsmöglichkeiten - das Urteil erlangte dadurch augenblicklich Rechtskraft.

Entscheidender Fehler

Das freundliche Einvernehmen aller Prozessbeteiligten bekam nur Sekunden später eine Delle, als nämlich der Anwalt im lockeren Gespräch erkennen musste, einen entscheidenden Fehler gemacht zu haben. Seiner Rechnung nach hätte der im November eingezogene Führerschein seinem Mandanten Ende März wieder zugeteilt werden sollen. Scheinbar aber entspricht das so nicht den juristischen Gepflogenheiten.

Die Sperre gilt nach Auffassung von Gericht und Staatsanwaltschaft ab dem Tag der Urteilsverkündung, nicht etwa ab dem Tag des Delikts - so dass eine Rückgabe vor Juli nicht zu erwarten sein wird.

