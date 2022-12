Alkohol bleibt Suchtmittel Nummer eins im Main-Tauber-Kreis

Mischkonsum mit Cannabis nimmt zu

Main-Tauber-Kreis 29.12.2022 - 13:00 Uhr 3 Min.

Michael Goldhammer, Leiter der Suchtberatungsstelle im Main-Tauber-Kreis, setzt auf den verantwortungsvollen Umgang mit der Alltags-Droge Alkohol. Foto: Gunter Fritsch Ein Mädchen trinkt in ihrem Zimmer eine Flasche Wodka. (Zu dpa: «Weniger Alkoholvergiftungen bei Kindern und Jugendlichen im Norden»). +++ dpa-Bildfunk +++



Der Main-Tauber-Kreis hatte in der Vergangenheit immer wieder unrühmliche Schlagzeilen gemacht, weil die Zahl der Jugendlichen, die nach einem übermäßigen Alkoholkonsum ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, im Vergleich zu anderen Land- und Stadtkreisen Baden-Württembergs hoch war. Wie die AOK Heilbronn-Franken jüngst berichtet hatte, ist dieses als "Komatrinken" bekannte Verhalten in den vergangenen Jahren spürbar rückläufig.

Weniger "Komatrinker"

Im Jahr 2021 mussten in der gesamten Region Heilbronn-Franken 72 Jugendliche wegen Komatrinkens im Krankenhaus behandelt werden, im Main-Tauber-Kreis waren es 24 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 21 Jahren. Von 2017 bis 2021 ist nach den Zahlen der größten Krankenkasse im Main-Tauber-Kreis ein Rückgang beim Komatrinken von 12,7 Prozent zu beobachten.

Eine positive Entwicklung, die Michael Goldhammer vor allem auch auf die intensive Präventionsarbeit der Suchtberatungsstelle zurückführt. Vor allem das Projekt "Halt - Hart am Limit" will dem oftmals riskanten Alkohol- und Mischkonsum bei Jugendlichen Einhalt gebieten, wie Sabrina Borst, stellvertretende Leiterin der Suchtberatungsstelle, erläutert, indem die Suchtberatung möglichst frühzeitig mit den betroffenen Jugendlichen in Kontakt tritt, ihnen Hilfsangebote unterbreitet. Aber auch schon in den Krankenhäusern des Landkreises, wenn die jungen Menschen nach übermäßigem Alkoholkonsum behandelt werden, mit Ansprechpartnern vor Ort ist.

Klar müsse dabei immer sein, dass es sich bei Alkohol um ein Suchtmittel handele, dass abhängig machen könne, vertritt die Suchtberatung im Main-Tauber-Kreis eine klare Position. Zugleich sei Alkohol aber auch ein fester Bestandteil unserer Kultur, erläutert Goldhammer Hintergründe des Projekts "Halt". Das Ziel einer verantwortungsvollen Erziehung müsse also nicht Abstinenz, sondern der maßvolle Umgang mit Alkohol sein, ist er überzeugt.

Verbot von Alkoholwerbung

Um diesen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu lernen, ist aus Sicht der Suchtberatungsstelle auch ein Verbot von Werbung für alkoholhaltige Getränke sinnvoll, so wie es das jetzt schon für Tabakwaren gebe. Goldhammer kann die Kritik lokaler Anbieter von Bier oder Wein an einem solchen bundesweiten Werbeverbot nicht nachvollziehen. Im Gegenteil: Seiner Auffassung nach seien es etwa gerade die örtlichen Brauereien, die davon profitieren würden. Denn: Ein Werbeverbot würde ja vor allem überregionale Anbieter alkoholischer Getränke treffen, die örtlichen Erzeuger von Bier und Wein blieben dagegen in der Wahrnehmung der Menschen in der Region.

Kritik kommt von den Mitarbeitern der Suchtberatung auch an Geschäften im Landkreis, die noch immer Jugendlichen hochprozentige Alkoholika verkauften. Jüngste Testkäufe im Main-Tauber-Kreis hatten gezeigt, dass die Quote, bei denen Jugendliche branntweinhaltigen Alkohol problemlos erwerben konnten, massiv gestiegen ist. Bei insgesamt 58 Testeinkäufen gelang es den 16- und 17-Jährigen in 30 Fällen, die Alkoholika zu erwerben. Selbst, als Verkäuferinnen und Verkäufer sich die Ausweise der Minderjährigen zeigen ließen, erhielten diese anschließend hochprozentige Getränke.

Zum Schutz von jungen Menschen vor einem übermäßigen und dann meist auch unkontrollierten Alkoholkonsum gehört etwa auch der Jugendschutz bei Festveranstaltungen im Main-Tauber-Kreis. Weil es in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Auflagen aber keine größeren Volksfeste im Landkreis gegeben habe, sei solch exzessiver Konsum von Alkohol nicht auffällig gewesen, blickt Goldhammer zurück.

Die Experten der Suchtberatung gehen allerdings davon aus, dass dies in Zukunft nicht so bleiben werde. Sabrina Borst spricht "von einem gewissen Nachholeffekt" nach dem Corona-Lockdown. Schon während der massiven Einschränkungen durch die Corona-Regeln habe es sogenannte "Online-Challenges" vor den Monitoren von Handys oder Computern gegeben: Da hätten sich Jugendliche dann zu Hause mit anderen Jugendlichen online getroffen und sich mit diversen Alkoholika zugeprostet, weiß Borst von solchen digitalen Wettbewerben.

Jugendpsychiatrie ausgelastet

Überhaupt sind sich Experten einig, dass die Nachwirkungen der Corona-Lockdowns unter Kindern und Jugendlichen noch lange spürbar sein werden. Bei der jüngsten Sitzung des Wertheimer Arbeitskreises Sucht- und Gewaltprävention, an der auch Michael Goldhammer als Vertreter der Suchtberatung teilnahm, sei von zunehmenden psychischen Problemen, wie Depressionen und Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen die Rede gewesen.

Dies spürten auch die Ärzte und Ärztinnen der Kinder-und Jugendpsychiatrie am Krankenhaus in Tauberbischofsheim, wie Goldhammer bei einem Besuch erfahren hat. Der Behandlungsbedarf bei Kindern und Jugendlichen sei "signifikant gestiegen", derzeit gebe es Wartezeiten für einen Behandlungsplatz bis in den Sommer kommenden Jahres.

Neben psychischen Problemen kommen bei vielen Jugendlichen Suchtprobleme dazu, hat Goldhammer beobachtet: Alkoholkonsum paare sich nicht selten mit dem Konsum von Cannabis.

Hintergrund: Alkohol und Cannabis Alkohol und Cannabis gehörten auch im Jahr 2022 zu den am häufigsten konsumierten Drogen im Main-Tauber-Kreis. Das geht aus der Jahresbilanz der Suchtberatung Main-Tauber-Kreis hervor, einer Fachberatungsstelle des AGJ-Fachverbandes für Prävention und Rehabilitation der Erzdiözese Freiburg. Dabei ist die Abhängigkeit vom Alkohol bei vielen Klienten, die die Suchtberatung aufsuchen, das häufigste Problem. Allein 260 Personen (rund 52 Prozent aller Klientel) kamen 2022 wegen Alkoholproblemen zur Suchtberatung. 64 der insgesamt 496 betreuten Personen gaben an, von Cannabis abhängig zu sein. Dabei kann es allerdings auch Überschneidungen geben, wie die Suchtberatungsexperten festgestellt haben. Der Mischkonsum von Alkohol und Cannabis sei gerade auch unter Jugendlichen immer öfter festzustellen. In 34 Beratungsfällen gaben Klienten zudem an, Opioide einzunehmen. Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt, dass sich am Suchtverhalten im Main-Tauber-Kreis damit wenig geändert hat. Ein Blick in die jeweiligen Beratungsstandorte zeigt zudem: Während die Beratungszahlen an den Standorten Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim 2022 im Vergleich zum Vorjahr spürbar rückläufig waren, verharrten sie in Wertheim fast auf dem Niveau von 2021: 96 Beratungsfälle gab es dort in diesem Jahr, 107 waren es im Jahr 2021. gufi