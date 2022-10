Alfi-Museum sucht weiter Wertheimer Kannen

Bus nach Fischbach

Wertheim 23.10.2022 - 11:23 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine Auswahl der Alfi-Kannen, die die Verantwortlichen des Alfi-Museums bei einem Besuch in Wertheim mit nach Fischbach nehmen konnten. Foto: Tina Kurpjuweit

Wie Museumsleiterin Tina Kurpjuweit schreibt, habe man in den vergangenen Wochen und Monaten bereits zahlreiche Leihgaben und Spenden für das Museum erhalten, das in dem Ort in der thüringischen Rhön liegt, in dem einst die Firma Alfi begründet wurde. Auch weiterhin habe das Museum Interesse an allen in Wertheim produzierten Alfi-Produkten für die Museumssammlung. Um Interessenten die Fahrt nach Fischbach zu erleichtern, habe man zudem ein Wertheimer Busunternehmen gewinnen können, das Wertheimer ins Museum und wieder zurückfahre, hieß es weiter.

Informationen: Im Internet unter https://www.alfi-museum.de

gufi