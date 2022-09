Alfi-Museum sucht gravierte Kanne

Wertheim 21.09.2022 - 13:00 Uhr < 1 Min.

Zum 75-jährigen Bestehen der Firma Alfi wurden 1000 Kannen mit den Zahlen eins bis 1000 graviert. Das Alfi-Museum in Fischbach sucht nun solche Kannen für seine Sammlung. Foto: Tina Kurpjuweit

»Wir haben bereits ein paar Exemplare mit dieser Gravur und würden gerne unsere Sammlung erweitern«, hofft sie darauf, dass es in Wertheim solche Exemplare gibt und ihre Besitzer bereit sind, diese an das Museum abzugeben. Spender könnten ihre Kanne direkt nach Fischbach bringen und die Reise in die thüringische Rhön gleich mit einem Besuch des Museums verbinden. Das Museum ist auch bereit, die Kannen in Wertheim abzuholen.

Info: Hinweise an Tina Kurpjuweit, Tel. 0152 03950271

gufi