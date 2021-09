Alex Schuck mit erstem Soloalbum

Unterhaltung: Frontmann der Punk-Rock-Metal-Band Crash Kids bringt »Love, Music and more« auf den musikalischen Markt

Marktheidenfeld 24.09.2021

Unterstützt von rund 20 Freunden hat Alex Schuck sei erstes Soloalbum "Love, Music an more" produziert. Im Booklet sieht man fast alle Freunde, die an dem Projekt beteiligt waren.

Das ist schon auf dem Cover der CD-Hülle zu sehen. Dort sieht man als Untergrund für den knallbunten Titel »Love, Music and more« ein stilisiertes Herz. Seit Freitag kann man das Album entweder direkt bei dem Künstler oder über die Plattform »Bandcamp« kaufen.

Solo-Alben von Künstlern, die man eigentlich nur als Bandmitglieder kennt, sind so eine Sache. Entweder sie lehnen sich musikalisch zu sehr an den Stil der Hauptband an oder es kommt ein überambitioniertes Experimentalwerk heraus.

Nicht nur Metal und Hardrock

In beiden Fällen scheitern die Projekte zumeist an den eigenen Ansprüchen, weil niemand einen Abklatsch hören will und auch nicht erleben möchte, wie sich einer »verkünstelt«. Und dann gibt es noch Musiker wie Alex Schuck, der einfach nur zeigen möchte, wie vielfältig sein Musikgeschmack ist und er nicht nur auf Metal und Hardrock steht. »Auch wenn ich das zu etwa drei Viertel auflege, höre ich durchaus auch andere Sachen«, sagt der 48-Jährige und erzählt im Gespräch mit unserem Medienhaus, dass in seiner Plattensammlung auch etwas von Gentleman oder den Wise Guys zu finden ist.

»Das war das Album, bei dem ich in meiner bisherigen Karriere am wenigsten Kompromisse machen musste«, erinnert Schuck. Kein Wunder, wird jeder sagen: »Ist ja schließlich ein Soloalbum.«

Viele Weggefährten

Weit gefehlt, denn der musikalische Tausendsassa hat sich viele Freunde und Weggefährten an die Seite geholt und entsprechend steht über den zehn Tracks, die eine gewaltige musikalische Bandbreite von Pop und Rock über Reggae und Elektro bis hin zu Jazz und Sprechgesang abdecken, als »Schöpfer« nicht Alex Schuck alleine, sondern Alex and friends.

Schuck hat, auch wenn einem der eine oder andere Titel musikalisch überhaupt nicht entspricht, Anerkennung und großen Respekt dafür verdient, dass er ein stilistisch so breit gefächertes Album durchgezogen hat. »Ich wollte nach 17 Jahren bei den Crash Kids einfach mal was anderes machen«, erklärt er.

Kreative Zusammenarbeit

Fragt man ihn nach seinen Lieblingssongs auf der CD, sagt Schuck: »Heute ist es der eine Song und morgen schon wieder ein anderer.« Er sei mit dem Ergebnis sehr zufrieden, auch wenn nicht alle Stücke letztlich so geworden seien, wie er sie sich anfangs vorgestellt habe, sagt Schuck und lobt in diesem Zusammenhang die kreative Zusammenarbeit mit dem Produzenten Nico Gwozdz vom Spiral Musik Studio in Würzburg. Und wovon träumt Alex Schuck als Nächstes? »Ich arbeite gerade daran, eine Band zusammen zu stellen, mit der ich die Titel gerne auf die Bühne bringen und im nächsten Jahr bei dem ein oder anderen Open-Air spielen würde.« Damit das funktioniert, fehlt ihm allerdings noch jemand für Schlagzeug, Gitarre und Keyboard.

Mit dieser Band würde er 2023 dann auch gerne das nächste Album aufnehmen. Übrigens: Die Erlöse aus den Downloads gehen an die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder.

bInformationen: »Love, Music and more« gibt es bei Alex Schuck oder auf bandcamp unter https://alexandfriends1.bandcamp.com/album/love-music-and-more.

PETER RIFFENACH