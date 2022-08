"Alex im Westerland" rocken den Burggraben

Konzert: Starke Vorstellung der Frankfurter Band in Wertheim - Hits der Toten Hosen und der Ärzte

Wertheim 07.08.2022 - 08:04 Uhr 1 Min.

Die Frankfurter Band "Alex im Westerland" tobte am Freitagabend im Wertheimer Burggraben. Foto: Günter Herberich

"Alex im Westerland" ist eine seltene Spezies, ihr Bühnenprogramm besteht ausschließlich aus den größten Hits der beiden Punkrock-Urgesteine aus Deutschland, die derzeit auch gerade auf Tour sind und ihr 40. Bühnenjubiläum feiern.

Es waren bestimmt an die 100-mal an diesem Abend, dass Drummer "Danu" die Stadt "Wertheim" in den Himmel schrie und die rund 200 Fans dies lautstark mit einem "Yeah" erwiderten. Von Anfang an gab das Quartett Vollgas. Sänger Kai rannte wie ein Derwisch über die Bühne. Bassist "Dido" und Gitarrist "Domi" zeigten ihre Spielfreude auf der Bühne, und ein Hit der beiden Punkrock-Bands nach dem anderen wurde zum Besten gegeben.

"Hipp Hipp Hurra alles super, alles wunderbar", damit war der Startschuss für eine Party gegeben. Von Anfang an wurde das Publikum mit einbezogen, und Plaudertasche "Danu" monierte gleich einmal, dass man sich die Stühle im Burggraben sparen hätte können, denn zur Hälfte war bestuhlt, dort saßen aber nur rund ein Dutzend Rockfans. Und die hielt es nicht lange auf den Stühlen, denn auch sie hatten Bock auf "Bonny & Clyde" und "Immer mitten in die Fresse rein".

Die Frankfurter verstanden es spielend, die Stimmung zum Kochen zu bringen. "Ihr macht gute Stimmung, dafür dass nicht so viele Leute da sind", wurden sie prompt gelobt. Schon kam "Wünsch Dir was", und "Unrockbar" blieb garantiert keiner.

Begeistert davon war auch der neunjährige Ärzte-Fan Severin aus Marktheidenfeld, der zu seinem ersten Konzert mit seinen Eltern kam. "Es ist toll hier, hätte ich nicht gedacht", meinte er. Sein Lieblingssong "Kopfhaut" wurde zwar nicht gespielt, dafür weitere partytauglichen Hits.

Der Schwerpunkt des Quartetts lag auf einer musikalisch anspruchsvollen, klanglich authentischen Performance. "Einfach Genial", sagte hierzu kurz und knapp der Boxtaler Alexander Grein. Während die Werbacher TDH- und Ärzte-Fans ihre alten Tour-T-Shirts aus den 1990er-Jahren herausgeholt hatten. "Ich mag beide Bands, hab vor allem die Toten Hosen schon oft live gesehen", kommentierte die freudestrahlende Katja. "Es ist familiär mit ner tollen Stimmung, wie bei so einer Insider-Party", meinte ihr Mann Cüneyt.

Zwischenzeitlich waren "Wannsee" und die "Teenagerliebe" gerockt worden. Hosen-typische Gitarrensoli oder auch mal eine Akustikgitarre kamen zum Einsatz. Einer der Höhepunkte war sicherlich "Schrei nach Liebe".

Zeit zum Durchschnaufen gab es nicht. 33 Songs an einem Abend wollen auch gespielt werden. Mit Vollgas ging es auf die Zielgerade über "Jägermeister", "Tage wie diesen", und natürlich schallte auch die Hymne "Westerland" durch den Burggraben. "Alex im Westerland" darf gerne wieder nach Wertheim kommen.

gher