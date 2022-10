Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Aktion in der Wertheimer Stiftskirche: Mutig, modern und mittendrin

Lange Nacht

Wertheim 30.10.2022 - 14:38 Uhr 1 Min.

Kirche in neuem, buntem Licht. Der Kantor gibt den Ton an und das Kirchenschiff staunt. Auch er ist Stiftskirche Mitglieder des Jugendchor. Dieser Putto scheint geblendet vom Licht der neuen Zeit. Kirche, Kerze, klassisch Pfarrer Uwe Sulger kann Cocktail. Stille und Segen gabs in der Sakristei. Kirche on the rocks.

Zum einen bezog sich das aufs Gebäude, beleuchtet in Rot, Blau und Grün. Zum anderen aber auch auf das Selbstverständnis der Kirche und ihre Position innerhalb der Gesellschaft. Zielvorgabe: Möglichst mittendrin.

Ganz klar, dass das Pralle und Bunte nicht jedem recht sein konnte - manche sind gezielt weggeblieben -, aber ganz vielen anderen hat die lange Nacht in der Stiftskirche auch richtig gut gefallen. Rund 300 Besucher und deren offenkundige Begeisterung senden da ein sehr klares Signal.

Modern und anders

"Super, ganz wunderbar, das bringt einem die Kirche ganz anders nah, das hat Modernität", sagte die 78-jährige Gisela Christof. "Echt außergewöhnlich, das gibt es nicht alle Tage", fand der 13-jährige Felix. "Kirche darf und muss in Bewegung bleiben", betonte der Wenkheimer Oliver Habiger, er ist stellvertretender Dekan im Kirchenbezirk. Er kenne längst nicht alle Gesichter, da seien sicher viele Menschen dabei, die man sonst nicht in der Kirche antreffe.

"Wirklich sehr schön", fand Lydia Zimmermann aus Bestenheid. Mit allen zusammen Halleluja singen zu können, das habe sie eigentlich hergelockt, aber auch der Rest des bunten Kirchenangebotes dieser ungewöhnlichen Kirchennacht sei "richtig toll". Selbst sei sie katholisch. Ob ein Fest wie dieses auch in ihrer Kirche möglich sei? "Genauso sicherlich nicht", sagt sie. Die Cocktailbar im Kirchenraum sei da schon ein gewagter Vorstoß. "Aber darüber hinaus - naja, und es ist so eine schöne Kirche. Toll das wir das mal so sehen können."

Geteilte Reaktionen

Wenn man Leben in der Kirche wolle, dann müsse man sich eben auch etwas einfallen lassen, sagt eine Dame, während ihrer Nachbarin auffällt, dass gerade im Moment der Betrieb an der Bar das Gebet schon ein klein wenig beeinträchtige. "Kein Zugewinn", sagt eine andere Besucherin sehr entschieden. "Ich glaube das ist nicht gut, wenn, wie hier jetzt, alles machbar wird. So etwas macht Kirche austauschbar. Hier bei der Gaudi sind alle da, aber im Gottesdienst, da wo es drauf ankommt, wird man nur die wenigsten wiedersehen."

Michael Geringhoff