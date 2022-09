Vertreter der evangelischen Kirche aus Ghana einer Woche in Wertheim

Besuch

Wertheim 25.09.2022 - 14:12 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Fürs Poesiealbum: Wibke Klomp, Frank Oguase Adu, Ingrid Kachel, Reynolds Oware, Marion Lingg (Übersetzerin) und Carsten Wiedemann_Hohl. Foto: Klomp

Dass die Kirchenbezirke verbunden sind, ist an sich nichts Neues, erste Schritte waren schon anlässlich der Bezirkssynode im Jahr 2006 in die Wege geleitet worden, sagt Ingrid Kachel, sie ist Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses. Nach guten ersten Jahren und einer Jugendbegegnung im Jahr 2015 war das Miteinander, trotz aller Bemühungen auf Wertheimer Seite, unter dem damaligen ghanaischen Dekan eingeschlafen. Dessen Nachfolger Frank Oguase Adu hatte jetzt den Faden wieder aufgenommen.

Rein formaltheologisch betrachtet gehe es um die gegenseitige Vergewisserung im Glauben, aber es stecke noch viel mehr dahinter, sagt die Wertheimer Dekanin. Zum Start ihres Besuches in Deutschland waren die Ghanaer erst einmal zur Vollversammlung des ökumenischen Rates der Kirchen gereist. Rund 4.000 Kirchenführer aus 350 Mitgliedskirchen aller Welt waren Anfang September in Karlsruhe dabei. Dem Bericht nach sei es höchst eindrucksvoll gewesen, sagt Klomp, die selbst nicht eingeladen war.

Ähnlich eindrucksvoll haben Klomp und Kachel das Miteinander in Wertheim erlebt. "Oberflächlich sieht man ja erst einmal nur die Unterschiede", aber wenn man sich näherkomme, dann träten erstaunlich viele Gemeinsamkeiten zutage, sagt Klomp. Die tatsächliche Nähe beider Kirchen fuße schon in der Gründung der presbyterianischen Kirche Ghanas, sie datiert auf die frühen 1820er Jahre und auf Priester der Basler Mission. "Wir haben ganz viele parallele Zeit- und Entwicklungsschienen", sagte Klomp und führte unter anderem die kulturhistorische Prägung der hiesigen Region durch Bronnbacher Mönche an.

Ähnliche Probleme

Zur Kenntnis habe man nehmen müssen, dass beide Kirchen nicht nur ähnliche Wurzeln, sondern auch bedrückend ähnliche Probleme im Hier und Jetzt hätten. Auch in Ghana kämpfe man mit bröckelnden Mitgliederzahlen und könne die Jugend nur schwer in der Kirche halten. "Landflucht, Armut und vor allem Alkohol entwickeln sich zu einem weiteren gesamtafrikanischen Problem", sagt Ingrid Kachel. Die ghanaische Partnergemeinde habe da innovative Schritte gefunden, produziere in einem sehr erfolgreichen eigenen Projekt Limonade. Das sei nicht nur ein Weg weg vom Alkohol, sondern stütze die Kirche durch den Ertrag auch finanziell.

Wibke Klomp und Ingrid Kachel. Foto: Geringhoff

Traurige Parallelen habe es auch in der Pandemie gegeben. "Auch in Ghana gab es ein Gottesdienstverbot", sagt Kachel. Eigentlich habe es die Gläubigen dort schlimmer getroffen als hier, weil die ghanaische Kirche in weit höherem Maße auch soziale und existenzielle Aufgaben für die Menschen übernehme, ergänzt die Dekanin. Wiederum anders als in Deutschland, habe man auf dem digital vorbildlich aufgestellten afrikanischen Kontinent während der Coronaristriktionen vieles digital auffangen können. "Die sind uns da wirklich deutlich voran", sagt Kachel.

Zügige Modernisierung

Während man in Deutschland über eine Neuauflage des Gesangbuches nachdenke, sei das in Ghana längst digital, die Texte abrufbar in den vier zentralen Dialekten des Landes. Überhaupt seien die afrikanischen Kirchen bei der Modernisierung zügiger unterwegs als die deutschen Kirchen. Gottesdienste im Partnerdekanat würden schon lange so umgestaltet, dass sie sich viel mehr an die Jugend richteten. Die schaue vermehrt auf die eigenen afrikanischen Wurzeln. "Das sind notwendige Transformationen, die wir hier in diesem Tempo einfach nicht hinkriegen", die afrikanischen Kirchen reagierten viel schneller auf die Zeichen der Zeit, sagt die Dekanin.

Am Glauben selbst rüttle das nicht. "Das sieht in den afrikanischen Kirchen alles so locker und ausgelassen aus, aber an den theologischen Wurzeln, da sind die Kollegen aus Ghana viel konservativer als wir hier, das hat mich echt überrascht", sagt Wibke Klomp. Der Niederschlag und die spirituelle Dimension des Besuches sei überwältigend gewesen: "Für nur eine Woche war das richtig viel Ergebnis".

Michael Geringhoff