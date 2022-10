Ärger am Höhefelder Jugendtreff: Anrufer hat Ketchup im Briefkasten

Lärm von ausgelassenen Freudenhaus-Feten stört Nachbarn

Wertheim 17.10.2022 - 09:17 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eindeutig zu viel Power haben die örtlichen Jugendlichen. Deren Jugendtreff mit dem Namen Freudenhaus stehe »immer wieder im Fokus der Nachbarschaft«. Es gehe dabei um ausgelassenen Lärm, sagt Ortsvorsteher Christian Stemmler im Nachgang zur Sitzung.

Am frühen Morgen des 3. Oktober hatte ein Anwohner, gegen halb vier, die Polizei gerufen, damit die der Ruhestörung ein Ende macht. Gegen halb fünf hat dann einer der Jugendlichen dem Anrufer den Briefkasten mit Ketchup aufgefüllt. Das sei natürlich »Scheiß« gewesen, habe der junge Mann mittlerweile eingesehen. Die Nachbarn und die Jugendlichen wollen sich nun, laut Ortsvorsteher, zusammensetzen und schauen, wie sie künftig besser miteinander klarkommen.

Beim nächsten Zwischenfall zu

Das »Freudenhaus« bleibt derweil offen, werde aber beim nächsten größeren Zwischenfall für vier bis sechs Wochen geschlossen werden, kündigte Christian Stemmler an. Er wolle grundsätzlich dringend am Jugendraum festhalten. »Mir ist es lieber, die Jugendlichen sind hier bei uns, statt irgendwo.« Vielleicht brauche es dafür einen geeigneteren Standort für den Jugendraum. Der Ortschaftsrat wolle die Sache weiterverfolgen, versprach Stemmler.

Weiteres aus dem Ortschaftsrat

Alles, was am anderen Ende der Skala mit zu wenig Energie zusammenhängt, das hat derzeit mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Energie zu sparen ist ausgegebenes kommunales Ziel. Selbst wenn alle angepeilten Maßnahmen greifen, wird die Stadt Wertheim im kommenden Jahr eine knappe Million Euro mehr für Strom und Gas aufwenden müssen. Die Höhefelder beteiligen sich am Sparen, wollen die LED-Straßenbeleuchtung um ein Drittel reduzieren und sie sogar von Mitternacht bis frühs um vier Uhr gänzlich abschalten. Auch bei der energieintensiven Hallenbelegung wird gespart. Die Nutzung wird auf die drei Tage zwischen Dienstag und Donnerstag komprimiert - ansonsten bleibt die Halle ungeheizt.

In Sachen Repowering des Windparks Höhefeld gelte laut Ortsvorsteher nach wie vor, dass drei Parteien am Ball seien. Die veränderte Gesetzgebung, mit der Ausweisung neuer Windvorrangflächen anderswo, könnte den Ausbau im Windpark Höhefeld sogar zugunsten leichter realisierbarer Projekte weiter verzögern, schätzt der Ortsvorsteher. Auch Nahwärme ist ein Energiethema. Die Stadtwerke erarbeiten gerade eine Machbarkeitsstudie für Höhefeld, die bereits 2024 in echte Maßnahmen münden könnte.

Ge