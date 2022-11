Adventliche Stimmung rund ums Gemeindezentrum

WERTHEIM-REICHOLZHEIM 28.11.2022 - 11:10 Uhr < 1 Min.

Beim Reicholzheimer Weihnachtsmarkt war der Weihnachtsmann bei kleinen und großen Kindern ein gefragter Mann.

Zur musikalischen Einstimmung in der Kirche St. Georg waren viele Besucher gekommen. In einem kurzen Konzert des Sängerkranzes Reicholzheim unterhielten der Chor Imaté sowie die Reicholzheimer Kinderflötengruppe. Chor und Gäste stimmten zwei Lieder an. Am Samstagabend feierten die Reicholzheimer und ihre Gäste rund um die Feuertonnen. Am Sonntag gab es weihnachtliche Angebote. Auch für den Nachwuchs war mit Kinderflohmarkt, Bücherbasar und Besuch des Weihnachtsmanns eine Menge geboten.

Sonntagnachmittag musizierte die Reicholzheimer Blasmusik. Krankheitsbedingt ausfallen musste der Auftritt der Grundschulkinder.

bdg/ Foto: Birger-Daniel Grein