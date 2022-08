Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

ADFC testet Fahrradklima im Kreis

Verkehr: Befragung startet am 1. September

Main-Tauber-Kreis 19.08.2022 - 15:19 Uhr < 1 Min.

Beim Test wird auf verschiedene mögliche Probleme eingegangen, zum Beispiel Qualität oder Vorhandensein von Radwegen, die Verkehrsführung, Probleme mit anderen Verkehrsteilnehmern, Abstellmöglichkeiten und andere Aspekte. Außerdem könne in einem Freitextfeld auch auf ortsspezifische Probleme hingewiesen werden, die im Test nicht erfasst werden.

Der ADFC-Fahrradklima-Test sei jedoch nicht nur für Radler von Vorteil, um auf Problemstellen hinzuweisen, sondern auch für die betreffenden Gemeinden. »Sie erhalten dadurch eine Übersicht, wo es in ihrem Gebiet Handlungsbedarf in Sachen Radverkehr gibt - und das völlig kostenlos«, schreibt ADFC-Sprecher Martin Köhler. Bei Gemeinden bis 100.000 Einwohner reichen dem Verband zufolge 50 Teilnahmen, um in die Wertung des ADFC zu gelangen, die nach Gemeindegrößen gestaffelt und mit einem Schulnotensystem bewertet ist. Somit lasse sich ein objektiver Vergleich zu anderen Gemeinden ähnlicher Größe ziehen.

Nimmt die entsprechende Gemeinde zwei Jahre später erneut am ADFC-Fahrradklima-Test teil, so lasse sich dann auch eine Veränderung ablesen, wenn zwischenzeitlich Maßnahmen zur Beseitigung der Problemstellen ergriffen wurden. Dass diese Teilnahme für ländliche Städte und Gemeinden problemlos zu schaffen sei, habe vor zwei Jahren das Beispiel Wertheim gezeigt, mit dem erstmals eine Gemeinde aus dem Main-Tauber-Kreis in das Ranking gelangt ist.

Die Rückmeldungen der Radler wurden dort von der Verwaltung aufgenommen, was sich gegebenenfalls schon dieses Jahr in einer besseren Testnote widerspiegele. Somit sei der ADFC-Fahrradklima-Test ein »optimales Instrument zur Verbesserung der Verkehrssituation für Radfahrer und zur Schaffung einer besseren Fahrradinfrastruktur auf dem Land«.

Test im Internet: https://fahrradklima-test.adfc.de

