Adelige Traumhochzeit in der historischen Altstadt Wertheims

Kirchliche Trauung: Kreuzwertheimerin Prinzessin Amelie heiratet Benedikt Schmid von Schmidsfelden

Kreuzwertheim 29.05.2022 - 14:58 Uhr 3 Min.

Das Brautpaar vor der Trauung und Blick in die schön geschmückte Stiftskirche Das Brautpaar vor der Trauung und Blick in die schön geschmückte Stiftskirche Es gab viele Hände zu schütteln beim Empfang unter anderem die von Oberbürgermesiter Markus Herera Torrez und seine Frau Aline bzw. Bürgermeister Klaus Thoma Die außergewöhnliche Torte fand nicht nur bei den Kindern großen Anklang Beim Umzug das Brautpaar bzw. der Fanfarenzug Fränkische Herolde aus Dertingen Die außergewöhnliche Torte fand nicht nur bei den Kindern großen Anklang Als glückliches Ehepaar grüßen Amelie Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und Benedikt Schmid von Schmidsfelden nach der Trauung Das Brautpaar beim Umzug durch die Stadt

"Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt", stand als Trauspruch auf dem künstlerisch gestalteten Programm, das die Besucher auf ihren Plätzen in der Kirche erwartete. Während sich die Sitzbänke zusehends mit Gästen füllten, die sich den Weg durch die große Schar der Schaulustigen und Fotografen vor der Kirche gebahnt hatten, wartete der Bräutigam geduldig und scheinbar gar nicht nervös vor dem Altar auf seine Braut.

Die kam derweil als letzte in einem Packard Clipper, Baujahr 1942, vorgefahren. Zum Allegro aus der Wassermusik von Georg Friedrich Händel zog sie am Arm ihres Vaters in die festlich geschmückte Kirche ein. Als "Benji", wie sie ihren Ehemann liebevoll nennt, seine Amelie sah, war es vorbei mit der Gelassenheit. Und er musste doch einige Male schlucken, während sie in ihrem eleganten Brautkleid auf ihn zukam. Doch die Tränen, die nicht nur die Braut, sondern auch so mancher Gast in den Kirchenbänken vergoss, waren schnell vergessen, als Dekanin Wibke Klomp und der eigens aus Niederösterreich angereiste Pfarrer i. R. Magister Herbert Graeser mit ihrem Gottesdienst begannen.

Mit Leichtigkeit und Humor gestaltete die Dekanin ihre Ansprache und wurde trotzdem dem feierlichen Anlass gerecht, als sie das Paar daran erinnert, dass sie jetzt Verantwortung für ihre eigene Familie übernehmen werden. Zudem ermunterte sie die Brautleute auch dazu, sich für die Gesellschaft zu engagieren. "Wir wünschen ihnen beiden Gottes Liebe, und dass er sie behüten und beraten werde. Und entdecken sie immer wieder neu, welch ein Schatz ihnen gegenseitig heute anvertraut wurde."

Während des Gottesdienstes nahm vor der Kirche der Fanfarenzug "Fränkischen Herolde" aus Dertingen unter der Leitung von Michael Hemrich Aufstellung und begrüßte das frisch getraute Paar mit einem Ständchen. Nachdem die Blütenblätter geworfen waren und der obligatorische Kuss gewechselt war, setzten sich die Herolde an die Spitze des Zuges der fröhlich winkend über den Marktplatz und durch die Maingasse zur Anlegestelle zog, wo bereits das Fahrgastschiff "Mozart" darauf wartete, die Gäste auf die andere Seite des Flusses zu bringen.

Stundenlange Gratulationscour

Das Brautpaar bestieg dagegen den Oldtimer und fuhr - chauffiert von dem Besitzer des Packard Hans-Günter Ulzhöfer - zum Schloss, wo schon die ersten Gratulanten warteten. Es dauerte Stunden, in denen das Paar und ihre Eltern geduldig Hände schüttelten, Küsschen gaben und Glückwünsche entgegennahmen. Die Frage, ob ihnen das nicht langsam zuviel werde, beantworteten die Brautleute mit glücklichem Lächeln mit einem eindeutigen "Nein".

Am späten Nachmittag klang der Empfang aus und man bereitete sich für die so genannte "Brautsoiree" vor, zu der rund 250 Gäste geladen waren, die in Abendgarderobe und behängt mit Orden und Ehrenzeichen in das eigens aufgestellte Zelt im Schlosspark kamen. Die festlich geschmückten Tische und sogar der Boden waren rose, der Lieblingsfarbe der Braut, gehalten. Auf dem Speiseplan standen Variationen vom Wildlachs, rosa gebratenes Steak vom Rinderfilet mit saisonalem Gemüse, Kartoffelgratin und Trüffelglace sowie Schokoladenküchlein a la Amelie.

Peter Riffenach

Hintergrund: Zahlreiche Ehrengäste Das eigens zusammengestellte Musikensemble in der Kirche spielte unter der Leitung von Carsten Klomp spielte zum Einzug das Allegro aus der Triosonate Nr. 1 von Johann Sebastian Bach und zum Auszug das Allegro aus der Wassermusik von Georg Friedrich Händel sowie nach der Trauung "Wachet auf ruft uns die Stimme" von Johann Sebastian Bach. Für die künstlerische Gestaltung des Programm zeichnete Eva Wiesmann die Ehefrau des ehemaligen Gutsverwalters Karlheinz Wiesmann verantwortlich. Für das leibliche Wohl sowohl beim Empfang als auch bei der Brautsoiree sorgten 14 Köche sowie eine große Zahl von Servicekräften. Das Kleid der Braut wurde in der Schweiz gefertigt und dazu trug sie, wie es seit 1860 Tradition im Fürstenhaus ist, einen Schleier aus Brüsseler Spitze. Auf der Gästeliste fanden sich so zahlreiche illustre Namen aus der Welt des nationalen und internationalen Adels. Vertreten waren die Herzöge von Württemberg, Oldenburg und in Bayern sowie die Fürstenhäuser Bentheim-Tecklenburg, Castell-Rüdenhausen, Hohenzollern. Leiningen, von Reuß, Schaumburg-Lippe und Waldburg-Wolfegg und Waldsee. Außerdem waren der Sheik Mohammed al Hinai aus dem Oman sowie der Oscarpreisträger Florian Graf von Henckel-Donnersmark gekommen. Nicht fehlen durften "bürgerliche Repräsentanten", wie Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma, der im letzten Jahr die standesamtliche Trauung vollzogen hatte. Außerdem zahlreiche Repräsentanten des öffentlichen Lebens und der Industrie beider Städte mit dem CSU-Bundestagsabgeordneten Alexander Hofmann an der Spitze. Besonders großen Wert legte die Braut darauf die "Helden im Hintergrund" zu loben. Das waren neben den Mitarbeitern der fürstlichen Verwaltung sowie ihrer Mutter Elisabeth und ihrer Schwester Sophie auch Gabriele Gauger sowie Blumental Floristik und Väth Friseure. riff