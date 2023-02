Bei der Fir­ma Ad­ap­tro­nic in Wert­heim hat es in den ver­gan­ge­nen Mo­na­ten zwei Ve­r­än­de­run­gen ge­ge­ben: Ei­ner­seits hat Pe­ter Mül­ler nach lang­jäh­ri­ger Tä­tig­keit die Ge­schäfts­füh­rung An­fang 2023 an And­reas Krieg­ler über­ge­ben. An­de­rer­seits ge­hört Ad­ap­tro­nic seit En­de Au­gust 2022 zur Ko­max Grup­pe, dem Markt- und Tech­no­lo­gie­füh­rer der au­to­ma­ti­sier­ten Ka­bel­ver­ar­bei­tung, wie es in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung der Fir­ma heißt.