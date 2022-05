Abschied von Pfarrerin Verena Mätzke

Seelsorgerin: Theologin sagt nach neun Jahren in Wertheim Adieu und wechselt in Krankenhaus nach Heidelberg

Wertheim Montag, 23.05.2022 - 14:56 Uhr

Die Wert­hei­mer Stifts­kir­che so voll, wie man es sonst nur an Weih­nach­ten er­lebt - das al­ler­dings im Mai? Al­lein schon die über­wäl­ti­gen­de Bür­ger­prä­senz war größ­tes Kom­p­li­ment für die schei­den­de Pfar­re­rin Ve­re­na Mätz­ke, de­ren Ab­schieds­got­tes­di­enst am Sonn­tag ge­fei­ert wur­de.