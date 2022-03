Abschied vom alten Führerschein

Hintergrund: Umtausch der alten Führerscheine sorgt für Aufwand bei Behörden

Der verpflichtende Umtausch der Papierdokumente in Führerscheine im Scheckkartenformat verursacht bei den zuständigen Behörden einen bedeutenden Mehraufwand. Aus dem Landratsamt Main-Tauber-Kreis heißt es, für den Umtausch der Führerscheine der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 seien etwa 4000 Anträge bearbeitet worden. Die Frist lief zunächst bis zum 19. Januar 2022, was zu einer Antragsflut führte. Nachdem die Frist durch den Bund bis zum 19. Juli 2022 verlängert wurde, kommt es noch zu einigen »Nachzüglern«.

Ab Mitte des Jahres 2022 rechnet man mit einer zunehmenden Zahl der Anträge durch Personen der geburtenstarken Jahrgänge 1959 bis 1964. Diese sind zum Umtausch bis 19. Januar 2023 verpflichtet. Die Behörde geht davon aus, dass es hier zu ähnlich hohen Antragszahlen (4000 bis 4500) kommt.

Die Inhaber von Fahrerlaubnissen können zu einem reibungslosen Ablauf beitragen, indem sie den Umtausch erst beantragen, wenn ihre Altersgruppe dazu gesetzlich verpflichtet ist.

Generell ist die Gültigkeit der Führerscheine im Scheckkartenformat künftig auf 15 Jahre begrenzt, nach Ablauf dieser Zeit muss die Verlängerung beantragt werden.

In Bayern ist ein Umtausch nur über die Führerscheinstellen möglich. Das Landratsamt Main-Spessart weist darauf hin, dass der Umtausch auf postalischem Weg erfolgen kann. Damit sei es nicht mehr nötig, für den Umtausch im Landratsamt persönlich zu erscheinen. Man empfiehlt den Bürgern, den Antrag am besten per Post zu stellen. Hierzu gibt es auf unter www.main-spessart.de weitere Informationen sowie das Antragsformular. (bdg)

bInformationen zu den Umtauschzeitpunkten gibt die Bundesregierung unter https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/faq-fuehrerschein-umtausch-1842574