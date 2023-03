Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Abendliches Spieleparadies in der Wertheimer Stadtbücherei

Erste Nacht der Bibliotheken in Baden-Württemberg am kommenden Freitag

Wertheim 12.03.2023 - 15:15 Uhr 1 Min.

Bei der ersten Nacht der Bibliotheken in der Stadtbücherei Wertheim können die Gäste auch die Gewinner-Apps des TOMMI Kindersoftwarepreis ausprobieren. In dessen Jury waren auch Kinder der Grundschulee Bestenheid dabei, die ihr Urteil in der Stadtbücherei fällten (Foto).

Die Nacht der Bibliotheken kommt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen. Erstmals beteiligt sich Baden-Württemberg daran. Katja Schmitz, Leiterin der Stadtbücherei Wertheim, erklärte: "Wir nehmen auf Einladung des Regierungspräsidiums Stuttgart an der ersten baden-württembergischen Nacht der Bibliotheken teil." Man wolle dieses flächendeckende Angebot öffentlicher Bibliotheken unbedingt unterstützen und selbstverständlich mithelfen, dass sich dieses schöne Format auch in Baden-Württemberg etabliert. "Das Format haben wir schon seit vielen Jahren aus der Ferne in Nordrhein-Westfalen bewundert."

Zudem sehe man in der Veranstaltung eine gute Möglichkeit auf das eigenen Angebot aufmerksam zu machen und Besucherinnen und Besuchern einmal abends das vielfältige Angebot zu zeigen. "Zwar konzentrieren wir uns an diesem Abend hauptsächlich aufs Spielen und diverse Spieleangebote, aber selbstverständlich sollen alle Gäste auch in Ruhe stöbern können." Die Ausleihe und ein großer Medienflohmarkt seien den ganzen Abend geöffnet.

Im Rahmen des diesjährigen Themas "Grenzenlos" hat sich das Wertheimer Büchereiteam für das Motto: "Gaming ohne Grenzen - grenzenloses Spielen" entschieden.Dies wird man auf vielfältige Art umsetzen. "Wir laden alle, also Kinder, Jugendliche und Erwachsene, in die Bücherei ein, sind also hinsichtlich der Zielgruppe schon mal grenzenlos", erklärte Schmitz. Man habe für nahezu jedes Alter und jeden Geschmack ein oder mehrere Spielangebote, ebenso für einzelne Personen oder Gruppen.

Zum Angeboten gehören einerseits brandneue Brettspiele, die für die Spieler bereits aufgebaut sind. Das Votum der Besucher entscheide am Ende des Abends, welche Spiele davon in den Bücherbestand kommen. Auch im digitalen Spielebereich wird es viele Möglichkeiten geben. Die Gäste können Spiele-Apps auf verschiedenen Tablets ausprobieren. Dazu gehören auch die zwei Sieger-Apps aus dem Kindersoftwarepreis "Urban Riders" (Platz eins) und "Willi und die Wunderkröte" (Platz zwei). Zur deutschlandweiten Jury gehörten auch Kinder der Grundschule Bestenheid, die die Apps in der Stadtbücherei testeten.

Außerdem wird es in der Nacht Konsolenspiele geben, die man im Jugendbereich gemeinsam am Monitor spielen kann. Im Kinderbereich wird die Spielekonsole "Kuti" warten, Gäste können eine Virtual Reality-Brille ausprobieren und die Mini-Roboter Bee-Bots und Blue-Bots können programmiert werden. Viele Turniere wird es sicher auch am Tischkicker im Erdgeschoss geben. "Außerdem gibt es ein Glücksrad mit Preisen." Das gesamte Team der Stadtbücherei sei schon voller Vorfreude, so Schmitz abschließend. bdg

