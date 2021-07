Ab Montag Impfungen ohne Termin im Main-Tauber-Kreis

KIZ: Personalausweis und Impfbuch mitbringen

Künftig genügt es, innerhalb der Öffnungszeiten zum KIZ in der Seegartenstraße zu kommen sowie Personalausweis und, sofern vorhanden, das gelbe Impfbuch mitzubringen. Neu ist auch, dass zwischen allen vier in Europa zugelassenen Impfstoffen frei gewählt werden kann.

Jeweils zwei Impfstoffe

Aus organisatorischen Gründen können im Kreisimpfzentrum je Schicht jedoch maximal zwei verschiedene Impfstoffe angeboten werden. In der Woche ab Montag, 19. Juli, bis Sonntag, 25. Juli, kann täglich zwischen 7.30 und 14 Uhr zwischen den beiden Impfstoffen von Biontech und Astra-Zeneca gewählt werden. Von 14 bis 20 Uhr werden in der Woche vom 19. bis 25. Juli am Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag die Vakzine von Biontech und Johnson & Johnson angeboten, am Dienstag und Freitag nur Biontech.

Noch einfacher wird es ab Montag, 26. Juli. Ab diesem Tag stehen an sieben Tagen in der Woche in der Zeit von 7.30 bis 14 Uhr immer die Präparate von Biontech und Astra-Zeneca zur Wahl, von 14 bis 19 Uhr die Präparate von Moderna und Johnson & Johnson.

Im Kreisimpfzentrum können alle Personen ab zwölf Jahren geimpft werden, die einen Wohnsitz in Deutschland haben. Die Impfungen sind ausdrücklich nicht auf Einwohner des Main-Tauber-Kreises oder des Landes Baden-Württemberg beschränkt, heißt es weiter.

Für Kinder und Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren kann nur der Impfstoff von Biontech genutzt werden, die anderen Impfstoffe sind nur für Volljährige zugelassen. Für Kinder und Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren empfiehlt die Ständige Impfkommission die Schutzimpfung derzeit nicht allgemein, sondern nur, wenn ein besonderes Risiko vorliegt, beispielsweise bei bestimmten Vorerkrankungen.

Hotline oder Impfportal

Da keine Terminbuchung mehr vorausgesetzt wird, können je nach Andrang im Kreisimpfzentrum möglicherweise gelegentlich Wartezeiten entstehen. Wer möchte, kann nach wie vor über die Hotline 116 117 oder das Portal https://www.impfterminservice.de einen fixen Termin buchen und wird dann bei pünktlichem Erscheinen ohne Wartezeit aufgerufen.

el