Die Deut­sche Te­le­kom wird in Kreuz­wert­heim und sei­nen Orts­tei­len in ei­nem ei­gen­wirt­schaft­li­chen Aus­bau flächen­de­ckend Glas­fa­ser­an­schlüs­se bis in die Woh­nung an­bie­ten. Auf die ur­sprüng­lich da­für ver­lang­te Min­dest­quo­te für Ver­trags­ab­schlüs­se ver­zich­tet das Un­ter­neh­men. In der Ge­mein­de­rat­sit­zung am Di­ens­ta­g­a­bend im Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses stell­te Tho­mas Wei­gand von der Deut­schen Te­le­kom Tech­nik die kon­k­re­ten Plä­ne vor.