So geht der Main-Tauber-Kreis mit der Erkrankung durch den neuen Corona-Virus um

Hintergrund: Auswirkungen auf Tourismus unklar

Nach der Absage der Internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin wegen des neuen Coronavirus wird der Tourismusverband »Liebliches Taubertal« neue Vertriebswege für Broschüren und digitale Medien zu Urlaubsangeboten im Landkreis Main-Tauber prüfen. Darauf hat Geschäftsführer Jochen Müssig jetzt hingewiesen. Der Besuch der ITB in Berlin sei »ein wichtiger Baustein« im Marketingkonzept der Ferienregion, will Müssig jetzt nicht nur die Onlinewerbung intensivieren, sondern auch bundesweit mit Anzeigen in Presseerzeugnisse gehen, in Fachzeitschriften und unter Busunternehmen werben.

Diese veränderte Marketingstrategie sieht Müssig als notwendig an, um das »Liebliche Taubertal« trotz der Absage der ITB als Ferienregion im Gespräch zu halten.

Ob sich das Coronavirus negativ auf den Tourismus in der Region auswirke, bleibe abzuwarten, so Landratsamtssprecher Markus Moll. So sei etwa auch der Effekt denkbar, dass sich Touristen statt für Fernreisen verstärkt für einen Urlaub in Deutschland entschieden. (gufri)