9,3 Millionen Euro teurer Kreis-Bauhof in Külsheim

Gemeinderat: Größtes Projekt auf dem Gelände der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne

Külsheim 14.12.2021 - 11:24 Uhr

Geplante 9,3 Millionen Euro will sich der Landkreis Main-Tauber seinen neuen Bauhof kosten lassen, der im Külsheimer Gewerbepark der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaserne entstehen wird. »Eine der größten Einzelinvestitionen, die es bei uns jemals gegeben hat«, sagte Schreglmann. Auch was die Dimensionen anlangt, ist der neue Kreisbauhof bemerkenswert.

70 Meter lange Unterstellhalle

Das doppelstöckige Hauptgebäude misst 62 mal 48 Meter, dazu gehören Funktionsräume, eine Werkstatt und eine Waschhalle. Die Unterstellhalle ist über 70 Meter lang, das Streusalzlager misst 30 Meter, auch ein Siloturm gehört zum neuen Kreisbauhof.

In Angriff genommen hat das Gremium auch die Sanierung der Kläranlagen Hundheim und Uissigheim. Im Sommer hatte der Rat, nach eingehender Prüfung, entschieden, dass es wirtschaftlicher ist, die bestehenden Kläranlagen zu sanieren, als sie komplett neu zu bauen oder die Abwässer in einer großen Kläranlage zentral zu bearbeiten. Da die Kläranlagen annähernd baugleich sind, kommen die nun vergebenen Ingenieurleistungen billiger.

Es wurden Arbeiten für 136.000 Euro beauftragt. Gut 42.000 Euro an Ingenieurleistungen wurden für den Ausbau von Strom, Wasser und Kanal in der Straße am E-Werk - dem Standort des ehemaligen Bauhofs - ausgegeben. Ein Investor baut hier eine Wohnanlage.

Die Verteilung der Baukosten von rund 250.000 Euro ist noch offen.

MICHAEL GERINGHOFF