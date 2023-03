91.000 Euro für Jugendförderung in Wertheim

Sportvereine: Kein Mitgliederschwund mehr

Wertheim 15.03.2023 - 10:19 Uhr < 1 Min.

In Zahlen ausgedrückt heißt das: Im vergangenen Jahr waren 2549 Jugendliche in den sporttreibenden Vereinen Wertheims aktiv. Ein Jahr zuvor waren es noch 2600 Jugendliche gewesen, im Jahr 2015 sogar mehr als 3000 Jugendliche. Insgesamt hatten alle Wertheimer Vereine im vergangenen Jahr 11.352 Mitglieder, jeder zweite Einwohner in der Großen Kreisstadt gehörte damit einem Sportverein an, rechnete Schlör-Kempf vor.

22 Prozent davon wiederum waren Jugendliche bis zu einem Alter von 18 Jahren. 2021 hatte die Stadt Wertheim 11.397 Mitglieder in den Sportvereinen gezählt.

Aktive DLRG

Die aktivste Jugendarbeit leistet nach den Zahlen die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Wertheim. Von ihren 506 Mitgliedern (Stand: 1. Januar 2022) waren 279 Jugendliche (55 Prozent). An der Zahl der Jugendlichen, die in einem Verein aktiv sind, bemisst sich auch die jeweilige Förderung von zehn Euro pro Jugendlichem.

Und so erhielt die DLRG nur für ihre Jugendarbeit einen Zuschuss von 2790 Euro für das vergangene Jahr. Ähnlich gute Zahlen kann auch der FC Eichel vorweisen: Von den 671 Mitgliedern sind 234 Jugendliche bis 18 Jahre. Der Zuschuss für die Jugendarbeit fiel mit 2340 Euro entsprechend hoch aus.

Bei lediglich 134 Mitgliedern besteht der Tanzclub '88 Main-Tauber Wertheim fast zur Hälfte aus Jugendlichen (51) und bekam für das vergangene Jahr 510 Euro. Der größte Wertheimer Verein, der Turnverein Wertheim 1847, mit 1736 Mitgliedern bekam für seine Jugendarbeit (420 Jugendliche) im vergangenen Jahr mit 4200 Euro die insgesamt höchste Förderung.

GUNTER FRITSCH