Zensus: Main-Tauber-Kreis hat führende Position in Baden-Württemberg

84 Prozent der ausgewählten Haushalte erfasst

Main-Tauber-Kreis 02.09.2022 - 16:02 Uhr < 1 Min.

Auch mit der aktuellen Erfassungsquote kann der Main-Tauber-Kreis punkten, denn diese liegt schon jetzt bei mehr als 84 Prozent. Alleine im August wurden die Daten in 51 Prozent der Erhebungsbezirke abschließend erfasst und zur Prüfung an das Statistische Landesamt weitergegeben. Das Statistische Landesamt vergleicht die übermittelten Daten nochmals mit den Melderegisterdaten, um die Qualität sicherzustellen. Von fast 5000 übermittelten Erhebungsbezirksdaten aus dem Main-Tauber-Kreis müssen nach der erfolgten Prüfung des Landesamtes lediglich 84 Fälle (1,6 Prozent) noch mal auf Plausibilität geprüft werden; in manchen Fällen kann auch eine Nachbegehung durch das Personal der Erhebungsstelle notwendig werden. »Der Datenschutz wird in jeder Phase der Erhebung gewährleistet«, verbürgt sich Bernhard Blümm, stellvertretender Leiter der Zensusstelle.

In Deutschland findet aktuell ein Zensus statt, also eine Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung. Mit dem Zensus wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Für die Volkszählung wird nur ein Teil der Bevölkerung gezählt. Aus diesen Stichproben erfolgen Hochrechnungen auf die gesamte Bevölkerung. Ein Teil der für die Stichprobe ausgewählten Bürgerinnen und Bürgerinnen musste über ein kurzes Gespräch mit einem oder einer Erhebungsbeauftragten hinaus auch noch einen Online-Fragebogen ausfüllen. Zu Gebäuden mit Wohnraum und Wohnungen wurden deren Eigentümerinnen und Eigentümer bereits durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg befragt. gufi

