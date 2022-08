73-Jähriger wegen Beleidigungen in der Tiefgarage verurteilt

Amtsgericht Wertheim: Rentner aus Wertheim hat sich nicht einmal entschuldigt und muss jetzt 300 Euro Geldstrafe zahlen

Wertheim 18.08.2022 - 12:55 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Staatsanwältin verlas die Anklageschrift: Am 6. Juli 2021 soll der ältere Mann in der Tiefgarage eines Supermarkts gegen 11.15 Uhr in Wertheim eine Verkäuferin als »Assi-Schlampe« beziehungsweise »Deutsche Hure« beleidigt haben, welche daraufhin die Polizei verständigte. Eine Dolmetscherin, die dem Rentner zur Seite gestellt wurde, unterstützte ihn in der Verhandlung immer wieder bei sprachlichen Barrieren. Zunächst erklärte er, dass keine Zeugen dabei gewesen seien, als die angeblichen Beleidigungen fielen.

Es habe an dem besagten Tag eine Auseinandersetzung mit der Verkäuferin gegeben, weil diese sein Auto auf dem Parkplatz mit ihrem zugeparkt habe. Als er in den Laden gegangen sei, um die Fahrerin zu bitten, ihr Auto umzustellen, habe diese mit ihm geschimpft. In seiner Aussage belastet er die 43-Jährige, sie habe ihn als »Scheiß Italiener« bezeichnet.

Die Verkäuferin aus Kreuzwertheim schilderte den Fall gänzlich anders: Sie habe extra einen Zettel im Auto hinterlassen, damit man sich bei ihr im Laden hätte melden können. Als der 73-Jährige erschien, habe er laut und aggressiv seinen Unmut geäußert, so dass ihre Filialleitung eingreifen musste.

Doppelte Staatsbürgerschaft

Als die beiden in der Tiefgarage waren und sie ihr Auto umparkte, sei er an dieses herangetreten, habe die Tür geöffnet und »Deutsche Hure« oder »Scheiß Deutsche« gerufen. Dies sei ihr besonders im Kopf geblieben, da sie eine doppelte Staatsbürgerschaft besitzt. Vor Gericht entstand ein lautes Wortgefecht zwischen ihr und dem Rentner, das sich die Richterin zunächst anhörte, bevor sie einschritt.

Ein 35-jähriger Zeuge war bei der Auseinandersetzung im Laden dabei. Er beschrieb der Richterin, wie er laute Stimmen gehört und eine völlig eingeschüchterte Verkäuferin vorgefunden habe. Der Rentner habe sehr laut und aggressiv immer wieder gerufen: »Geh' raus!« Die nicht anwesende Filialleitung hat bei ihrer Zeugenaussage bei der Polizei ebenfalls von einem laut diskutierenden Rentner gesprochen und wie sie zwischen die Beteiligten gegangen sei, um die brenzlige Situation zu entschärfen. Für den Vorfall in der Tiefgarage gab es keine Zeugen.

Der Rentner hat ihn Deutschland keine Einträge im Bundeszentralregister. In Italien ist er jedoch wegen verschiedener Delikte mehrfach vorbestraft.

Die Staatsanwältin erklärte: »Ich glaube dem Angeklagten seine Version der Sache nicht.« Sie plädierte daher dafür, ihn wegen Beleidigung schuldig zu sprechen und forderte eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 20 Euro. Sie kritisierte auch, dass er sich nicht bei der Verkäuferin entschuldigt habe.

Richterin Ursula Hammer verurteilte nach kurzer Bedenkzeit den 73-Jährigen zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 15 Euro. Als Grund gab sie unter anderem die Zeugenaussagen an, die ihm ein aggressives Verhalten zusprachen.

saku