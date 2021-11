Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

71 Sattelzüge voller Bäume verschwinden

Forstwirtschaft: Waldbesitzer Ludwig zu Löwenstein lässt oberhalb von Grünenwört Schadholz fällen - Straße gesperrt

Wertheim 04.11.2021

Waldbesitzer Ludwig zu Löwenstein (27) und Förster Marius Kobrow (28). Arbeit mit schwerem Gerät am nebelverhangenen Hang: Harvester und Rückezug räumen kranke Stämme ab.

Zu Löwenstein hätte die Fällungen gern schon im vergangenen Jahr gemacht, da wäre noch mehr zu retten gewesen. Jetzt muss er fast 90 Prozent der Fichten im Areal fällen lassen. Auch eine ganze Reihe von Buchen sind den Borkenkäfern und der Hitze zum Opfer gefallen. Immerhin, die Preise sind besser als im vergangenen Jahr - so gut, dass es voraussichtlich plus minus Null ausgehen wird, er also zumindest kein Geld drauflegen muss, sagt der Erbprinz.

Das, was da als Kalamität, also ungeplanter Schadholzeinschlag, weg muss, das ist ein Viertel des Jahreseinschlags im badischen Teil des fürstlichen Forstes. »Allein hier, im Wald oberhalb der Schleuse Faulbach, sind es 2000 Festmeter«, sagt Förster Marius Kobrow (28). Auf dem Handy rechnet er schnell nach: »Das sind 71 Sattelzüge.« Auch Kobrow ist von der Zahl beeindruckt. »Boah«, sagt er.

Eigentlich komme man sogar noch fast glimpflich davon, findet der Erbprinz. Andere Waldbesitzer und andere Flächen seien noch schwerer betroffen. Der Hang, in dem er gerade steht, ist eher schattig, auch steil, da ist mehr Feuchtigkeit. »Aber der Boden ist eben auch sandig. Nach der jahrelangen relativen Trockenheit schwinden die Chancen der Fichten«, erklärt Förster Kobrow.

Für die Käfer sei es ideal, sagt Ludwig zu Löwenstein. Wenn es für sie gut laufe, dann könnten die sie vier Generationen pro Jahr durchbringen. Das ist exponentielles Wachstum - also kaum aufzuhalten. Dann muss rausgesägt werden was geht, um möglichst viel Käferbrut aus dem Wald zu bekommen. Waldästhetik zählt da nicht mehr, dann geht es nur noch um Geld und Geschwindigkeit.

Mit Romantik habe der Harvestereinsatz tatsächlich nichts mehr zu tun, aber der Wald sei auch ein Wirtschaftsunternehmen, sagt zu Löwenstein. Rund ums Holz arbeiteten mehr Menschen als in jeder anderen Industrie des Landes, sagt er auch. Neben den eigenen Leuten sind gleich vier Lohnunternehmer am Start, auch Baggerfahrer. Die richtet die Wege für die schweren Erntemaschinen und Lastwagen. Es sind rund eineinhalb Kilometer, die verbreitert und geschottert werden, rund 300 Meter Waldweg werden komplett neu angelegt.

Man brauche die Wege, sagt zu Löwenstein. Das Terrain sei enorm steil und müsse so gut wie möglich für den Maschineneinsatz erschlossen werden. Das habe nicht nur mit Kosten zu tun. Bei diesem Hieb seien auch Teams ganz klassisch mit der Motorsäge unterwegs, aber das sei weniger effektiv und vor allem auch sehr gefährlich für die Arbeiter. Risiko wolle man nicht, sagt zu Löwenstein und rät auch Wanderern und Spaziergängern eindringlich, das gesperrte Areal zu meiden.

Immer wieder gebe es regelrechten Tourismus im Umfeld solcher Hiebe. »Die Leute schätzten die Gefahren für Leib und Leben absolut falsch ein«, sagt er. Richtig schön ist es im Moment sowieso nicht, im Areal spazieren zu gehen. Die Wege sind tief, und der Wald sieht teils erheblich gebeutelt aus.

Es geht um 30 Hektar. »Wir lassen stehen was geht, aber das sind eben nur zehn Prozent«, der Rest müsse als Schadholz so schnell wie möglich raus aus der Fläche, erklärt der Förster. Kranke Bäume zu belassen, habe keinen Sinn. Zum einen gehe von ihnen der Käferbefall aus, und ein kranker Baum halte sich maximal zwei Jahre. Die Gefahr, die von umstürzenden Bäumen ausgehe, sei viel zu groß und der Aufwand, sie von Fall zu Fall zu bergen, ebenfalls.

Förster und Erbprinz setzen auf die Naturverjüngung. »In drei, vier Jahren sieht das hier auch für die Spaziergänger wieder richtig gut aus«, sagt zu Löwenstein. Mehr Licht lasse mehr Aufwuchs zu, das Grün kehre schnell zurück. Sein Förster befürwortet diese natürliche Sukzession. Das was sich durchsetze, werde auch künftig Chancen haben, sagt Kobrow.

Anpflanzungen - unter anderem der Douglasie werden im Klimawandel große Chancen eingeräumt - werde es in diesem Teil des Schenkenwaldes nicht geben müssen - eben wegen der sonnenabgewandten und eher kühlen Hanglage. Generell sei es ansonsten überall schwierig, sagt zu Löwenstein. »Die Planungssicherheit im Forst fehlt, auch weil die Preise stark fluktuieren. Und wir haben keine Baumart, die ohne Probleme ist.«

Er hoffe, in der gesetzten Woche fertig zu werden, sagt der Förster. Der Zeitrahmen für die enormen Arbeiten sei »auf Kante und sehr sportlich«. Auch die Stadt Wertheim nutzt die Straßensperrung, um in eigenen Flächen Schadholz zu beseitigen. Geplant ist, die Vollsperrung der Landesstraße am Samstag, 6. November, um 16 Uhr wieder aufzuheben.

Michael Geringhoff