7000 Euro für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Spendenaktion: Johns Manville-Mitarbeiter sammeln in den Werken Wertheim, Steinach, Bobingen und Berlin

Wertheim 14.03.2023 - 17:30 Uhr < 1 Min.

HR-Leiter Deutschland Martin Nasebandt (links) und Betriebsrat Jürgen Weimann an Wertheimer Spendenbox. Foto: Johns Manville

Johns Manville, ein Unternehmen der Berkshire Hathaway Gruppe mit Sitz in Denver, USA, produziert an seinen deutschen Standorten unter anderem technische Vliesstoffe für die Baubranche und für Filtrationsprodukte. »Viele der Familien und Freunde unserer Kolleginnen und Kollegen mit türkischen Wurzeln sind direkt von den Erdbeben in der Türkei und in Syrien betroffen. Das geht sehr unter die Haut«, sagte Jürgen Weimann, Betriebsrat am Standort Wertheim. »Wir haben dann umgehend reagiert und unbürokratisch eine Spendenaktion mit Sammelboxen gestartet, die wir in den deutschen Werken Berlin, Bobingen, Steinach und Wertheim aufgestellt haben«, sagte Martin Nasebandt, HR-Leiter Deutschland. Der Zuspruch der Kollegen sei überwältigend gewesen. Insgesamt kamen bei der Sammlung in wenigen Tagen 3500 Euro zusammen.

Das Unternehmen Johns Manville hat diesen Betrag nun auf 7000 Euro aufgestockt. Das Geld geht an die Aktion »Deutschland Hilft«, ein Zusammenschluss renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die schnell und koordiniert humanitäre Hilfe im Falle großer Katastrophen und Notsituationen leisten. Auch aus der Unternehmenszentrale in Denver kam viel Lob für die Belegschaft an den deutschen Standorten: »Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die die Initiative ergriffen und mit ihren Spenden geholfen haben«, sagt John Vasuta, President Engineered Products. »Ich bin wahnsinnig stolz auf das Engagement meiner Kolleginnen und Kollegen in Deutschland«, heißt es abschließend.

