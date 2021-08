70 Ladesäulen für E-Autos an der A3 in Wertheim geplant

Baubeginn für das elf Millionen-Projekt noch für dieses Jahr geplant

Wertheim 04.08.2021 - 16:51 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

DEU , Deutschland , Wertheim - Gewerbegebiet Almosenberg , | DEU, Germany, Wertheim - | [© Peter Frischmuth/ argus. Jede Nutzung des Fotos ist honorarpflichtig gemaess gueltiger MFM Liste oder Vereinbarung mit Peter Frischmuth/ argus, Rethweg 2, 21635 Jork, T+49 171 3334563, foto@peterfrischmuth.de, www.peterfrischmuth.de, Bankverbindung: IBAN: DE 98200100200388530208, BIC: PBNKDEFF, Postbank ]

Im März 2020 hatte der Gemeinderat dem Vorhaben bereits zugestimmt. Jetzt stand es erneut auf der Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung des Gremiums: Der Zuschnitt des Grundstücks am Almosenberg habe sich verändert, das Konzept sei aber gleich geblieben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zu dem Projekt.

Bauherr und Besitzgesellschaft ist nach Angaben der Stadt die APM Projects GmbH, eine Tochter des Unternehmens Automobilpartner Mitte AG (APM AG) mit Sitz in Overath (Rheinisch-Bergischer-Kreis/Nordrhein-Westfalen). Zu dieser Verbundgruppe gehören aktuell 32 inhabergeführte Autohäuser mit über 5500 Mitarbeitenden an 112 Standorten in ganz Deutschland, von denen sich einige auch in der Region befinden.

Nähere Auskünfte zu dem Vorhaben, etwa zu der Frage, welche Autohäuser konkret am Kompetenzzentreum beteiligt sind, waren von Dennis Czerwanski, der in Bettingen für das Projekt verantwortlich ist, nicht zu bekommen. Schon bei der Erstvorstellung des Millionen schweren Projekts im April vergangenen Jahres hatte die Automobilpartner Mitte AG keine Auskünfte zu solchen Detailfragen gegeben.

Der Standort Wertheim, so hieß es damals lediglich, sei gewählt worden, weil er "verkehrsgünstig an der A 3" liege. Außerdem seien in der Region "bereits einige APM Partner ansässig". Ein Sprecher nannte das Autohaus Grampp mit seinen Standorten in Lohr und Karlstadt, das Autohaus Künzig und Bleuel in Aschaffenburg sowie das Autohaus Wolfert mit fünf Standorten von Hardheim bis Großwallstadt.

Nur noch ein Bauabschnitt

Ursprünglich waren für das Projekt zwei Bauabschnitte geplant, für die sich die Firma neben der Kauf- auch eine Optionsfläche gesichert hatte. Jetzt soll das Projekt auf der ursprünglichen Optionsfläche plus einem Nachbargrundstück realisiert werden. Es gehe um insgesamt 20.000 Quadratmeter Fläche südlich der Straße "Am Fuchsenacker", hieß es von der Stadt Wertheim. Das Unternehmen habe seine bauliche Konzeption bereits angepasst, auf dem Hanggrundstück sei eine terrassierte Bauweise vorgesehen, so Wertheims Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim. Nach der Zustimmung der Ortschaftsräte Bettingen und Dertingen hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Verkauf der veränderten Grundstücksfläche in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig beschlossen. Nach notarieller Beurkundung des Kaufvertrages und nach Erteilung der Baugenehmigung soll bereits im Herbst/Winter 2021 mit dem Bau begonnen werden. Im Frühjahr 2022 könnten erste Nutzungselemente in Betrieb genommen werden. Die Gesamtfertigstellung ist bis Herbst/Winter 2024 vorgesehen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Alternative Antriebe

Das Kompetenzzentrum für nachhaltige Mobilität "Home of Mobility" will Elektrofahrzeuge und Fahrzeuge mit anderen alternativen Energieträgern am Almosenberg verkaufen. Hinzu kommen rund 70 Ladesäulen mit unterschiedlicher Leistung, eine Werkstatt, eine Fahrzeugvermietung sowie Präsentationsflächen für Photovoltaikanlagen. Für die Kunden, die aus einem großen Einzugsgebiet erwartet werden, soll das Angebot durch Rastplätze, einen Kinderspielplatz und eine Gastronomie komplettiert werden. Mit der Ansiedlung sollen etwa 50 Arbeitsplätze geschaffen. Das Investitionsvolumen betrage rund elf Millionen Euro, hieß es aus der Stadtverwaltung.