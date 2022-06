70-Jährige hält die Zügel fest in der Hand

Geburtstag: Heidrun Heiselmayer reitet auf Holsteiner zu ihrer Tochter nach Braunschweig - Zwischenstopp in Wertheim

Wertheim 21.06.2022 - 11:43 Uhr 2 Min.

Heidrun Heiselmayer mit ihrem Holsteiner Pferd Calando beim Zwischenstopp beim Reit- und Fahrverein Wertheim Maintaubereck. Foto: Günter Herberich

»Ich hab' gedacht, das könnte man einfach mit dem Pferd machen. Ich bin gerade 70 geworden, meinte Tochter feiert im Juli ihren 40., das passt dann«, erfährt man von ihr auf dem Gelände des Reitvereins Wertheim. Dort wird sie herzlich aufgenommen. »Wir freuen uns auch über die Abwechslung, wenn uns jemand besucht, um etwas zu erzählen«, meint Claudia Richter, die im Beirat des Reit- und Fahrvereins Wertheim-Maintaubereck ist.

Hänger in Grassau abgestellt

Heidrun Heiselmayer hat einiges zu erzählen. Schon lange haben es ihr die Pferde angetan. Ihren Pferdeanhänger hat sie in Grassau beim Gut Hindling abgestellt, ihr Pferd Calando gesattelt und ist dann losgeritten. Als ehemalige Gymnasiallehrerin mit den Fächern, Physik, Chemie und Biologie hat sie alles ganz genau vorbereitet. »Jeden Tag und jede Übernachtung sind im Vorfeld geplant«, sagt sie. Natürlich hat sie »Puffertage« vorgesehen. »Man weiß ja nie, was passiert, wenn man im Wald und in der Flur unterwegs ist, kann sich von jetzt auf nachher die Situation ändern«, ist sie gewappnet.

Umweg in Kauf genommen

Normalerweise reitet sie 20 bis 25 Kilometer am Tag. »Maximal waren es bisher 34 Kilometer, dies ist aber nur passiert, da wir einen Umweg in Kauf nehmen mussten«, erklärt die gelernte Pädagogin. Was das Gepäck betrifft, gehört sie zu den Minimalisten. »Zwei kleine Taschen und Getränkeflaschen. Maximal 15 Kilogramm Gepäck«, schätzt sie.

Vor zwei Jahren absolvierte die inzwischen 70-Jährige schon mal einen längeren Wanderritt.

Dabei ging es von der Mitte Deutschlands an die Ostsee bis zur Insel Fährmann und wieder zurück. Immerhin 1300 Kilometer auf dem Rücken ihres Pferdes und auch zu Fuß.

»So lange man diese Dinge machen kann, soll man sie auch machen«, ist ihre Devise.

In Braunschweig wird wohl noch nicht Schluss sein. »Mitte Juli will ich dort sein, so wie es jetzt aussieht, wird die Reise wohl noch etwas länger dauern«, vermutet sie. In Wertheim nützt Heiselmayer die Schlafgelegenheit im Reiterstübchen. Was die Streckenführung betrifft, nutzt sie eine App. Die erfahrene Reiterin meidet Straßen und Radwege so gut es geht.

»Manchmal geht es aber nicht anders, bisher ist noch nichts passiert. Alle waren sehr freundlich zu mir, sogar Lastwagenfahrer nahmen Rücksicht auf uns«, freut sie sich. Dennoch ist sie schon gestürzt, als ihr Turnierpferd Calando wegen einer Kuh anfing zu galoppieren und sie ihn führte und gestolpert ist. »Es kommt immer vor, dass man das Pferd führt, ich sitze nicht die ganze Zeit im Sattel«, so die Österreicherin. »Zum Glück haut mein Calando nicht ab, er kommt immer wieder zurück«, ist sie ganz stolz. Natürlich wird ihr Pferd beim Wertheimer Reitverein bestens versorgt.

Am Sonntagmorgen ging es bereits um 6 Uhr weiter zu den Pferdefreunden nach Rothenbuch, dann zu den Wanderreitern im Spessart in Mömbris.

GÜNTER HERBERICH

