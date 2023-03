650 Jahre Lateinschule Wertheim mit besonderem Festabend gefeiert

Jubiläum: Grandiose Musik und Blick auf Geschichte und Werte im Bernhardsaal des Klosters Bronnbach

Wertheim-Bronnbach 12.03.2023 - 13:52 Uhr 2 Min.

Bei einem besonderen Jubiläumsabend zu 650 Jahre Lateinschule Wertheim begeisterte unter anderem die Landes-Lehrer-Bigband Baden-Württemberg.

Im ersten Teil des Abends begeisterte die Phönix-Band des DBG unter Leitung von Lehrer Claus Lippert. Die elf Schülerinnen und Schüler der achten bis zwölften Klasse spielten auch Stücke, die die Jugendlichen selbst ausgewählt und eingeständig geprobt hatten. Nach der Pause mit vielen Gesprächen übernahm die Landes-Lehrer-Bigband Baden-Württemberg. Sie präsentierten in klassischer Bigband-Besetzung inklusiv Gesang viele bekannte Lieder. Der Landes-Lehrer-Bigband gehört Ulf Hanning, Lehrer am DBG, an. Kurzfristig eingesprungen war zudem sein Kollege Michael Geiger. Die Band spielte schon zum dritten Mal in Wertheim. Zum krönenden Abschluss des Abends begeisterten Bigband und Phönix-Band gemeinsam das Publikum. Beide erhielten am Ende stehenden Applaus.

DBG-Schulleiter Reinhard Lieb erklärte in seiner Ansprache, er sei heute auch ein wenig demütig und dankbar für das höchstlebendige Wesen DBG. Man feiere das Jubiläum bewusst in der Schulfamilie. Er blickte zurück auf den 11. März 1373, jenem Tag in dem der Wertheimer Graf eine Urkunde unterschrieb, in der von einem Schulmeister die Rede war. Dies sei ein klares Indiz, dass es seit mindestens 650 Jahre ein höheres Schulwesen in Wertheim gibt. In dem Jahrhunderten habe es viele Herausforderungen gegeben, und es konnten viel Freiheit, Herz, Seele und Geist erlebt werden.Als Grundlage einer stabilen und verlässlichen Schulgemeinschaft nannte er gelingende Beziehungen, Wertschätzendes hinhören, gemeinsam tragfähige Lösungen finden und zusammen feiern.

Älteste Bildungseinrichtung

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez erinnerte daran, dass die Lateinschule die älteste Bildungseinrichtung dieser Art in Baden war. 650 Jahre sei ein eindrucksvolles Jubiläum. Man feiere mit ihr auch, dass man Bildungsgeschichte in Wertheim geschrieben habe und damit zivilisatorischer Fortschritt. Er gratulierte persönlich und im Namen von Bürgerschaft und Gemeinderat. "Wertheim ist stolz auf sein Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium". Aktuell habe es rund 600 Schüler. Er warf auch einen Blick in de Zukunft auf die Entwicklung des Gebiets neben der Schule. Beide betonten wie wichtig ein gutes Miteinander von Schule und Schulträger ist.

Dr. Frank Kleinehagenbrock, Vorsitzender des historischen Vereins Wertheim, berichtete über jene Urkunde von 1373. Graf Eberhard von Wertheim habe in ihr Stiftungsseelenmessen für seine Eltern geregelt und deren Finanzierung sichergestellt. "Es war keine Urkunde über eine Schulgründung." Für diese Seelenämter habe er Mittel für Pfarrer, Kaplan, Schulmeister, Glöckner und Priester geregelt. Also müsse es da schon eine Schule gegeben haben. Der Schulmeister habe die Aufgabe gehabt, mit seinen Schülern in den Gottesdienst die lateinischen Gesänge vorzutragen. Kleinehagenbrock ging auch darauf ein, dass die Schulbildung damals mit der heutigen nicht vergleichbar gewesen sei. Es habe damals keine festen Lehrpläne und keine formalen Abschlüsse gegeben. Der Historiker stellte auch Überlegungen an, was man heute aus der Schule von vor 650 Jahre ziehen könne.

