650 Jahre Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wertheim

Jubiläum: Schule im Wandel der Zeit - Beginn als Lateinschule - Erst ab Schuljahr 1901/1902 auch Mädchen aufgenommen

Jubiläum: Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Wertheim wird in diesem Jahr 650 Jahre alt. Seit 2005 steht das Gebäude in der Conrad-Wellin-Straße. Foto: Birger-Daniel Grein Die Kilianskapelle war einst Standort der Wertheimer Lateinschule. Foto: Birger-Daniel Grein

Die Zählung für das Jubiläum geht auf das Jahr 1373 zurück. In einer Urkunde mit dem Siegel von Graf Eberhart I., Graf zu Wertheim vom 11. März 1373, wurde erstmals ein Schulmeister erwähnt. Die eigentliche Schulgründung muss weiter zurück liegen. Die Schule stand damals in enger Verbindung zur Kirche. Bis 1571 war die Schule im Vierherrenhof, dem ehemaligen Wertheimer Rathaus (heute Grafschaftsmuseum, Haus mit dem Modersohnsaal) untergebracht.

In der Kilianskapelle untergebracht

Nächster Standort der Schule war die heutige Kilianskapelle. Wie Kunsthistoriker Jörg Paczkowski auf Nachfrage unseres Medienhauses erklärt, wurde die Kapelle einst für schulische Zwecke umgebaut. Die gotischen Fenster seien zugemauert, Stockwerke eingezogen, Rechteckfenster eingebaut und schließlich das Mansardendach aufgebracht worden. »1903/1904 wurde die Kapelle wieder in den ehemaligen Zustand gleichsam als Kirchraum gebracht und sie erhielt den Namen Kilianskapelle«, so Paczkowski.

Aus der Chronik in der Festschrift zum 625-jährigen Bestehen der Schule ist zu erfahren, dass das Gebäude bereits 1841 mit neun Klassenstufen komplett ausgebaut war. Am 31. Juli 1845 wurde sie von Großherzog Leopold von Baden zu einem Lyceum, einer humanistischen Vollanstalt, erhoben. Der Schwerpunkt lag auf den alten Sprachen.

Geplante Schule wird Lazarett

Die Schülerzahl wuchs, und der Platz in der Kapelle wurde zu klein und auch zu unmodern. So wurde der Neubau der Schule (heute Edward-Uihlein-Schule Wertheim) begonnen. Die Pläne dafür stammen von 1866. Eigentlich sollte der Einzug im Frühjahr 1870 erfolgen. Dann brach jedoch der Deutsch-Französische Krieg aus, und das Gebäude wurde zum Lazarett. Am 15. August 1871 konnte das Lyceum dann in das neue Gebäude umziehen. Dies wurde, so die Chronik, mit einem Festzug, Festakt und Festmahl gebührend gefeiert.

Seit 11. Juni 1872 trug die Schule auf Anordnung des Großherzoglichen Ministerium des Inneren den neuen Namen »Großherzogliches Gymnasium Wertheim am Main.« Im Schuljahr 1901/1902 wurden erstmals Mädchen in die Schule aufgenommen. Im September 1901 seien es drei Mädchen gewesen, die in die Sexta (Klasse fünf) kamen. 1909 legte das erste Mädchen die Reifeprüfung (heute Abitur) ab. Es gab damals Prüfungen in Deutsch (Aufsatz), Mathematik, griechischer und lateinischer Übersetzung, lateinischen Stil und mündliche Prüfungen in Latein, Mathematik, Griechisch und Geschichte.

1937/1938 wurde das Gymnasium in eine achtklassige deutsche Oberschule umgewandelt. Die 9.Klasse wurde dem Wehrgesetz geopfert, um den Nachwuchsbedarf der Wehrmacht sicherzustellen.

Der Schulname lautete damals »Wolfram von Eschenbach-Schule, Oberschule für Jungen«. Es wurden jedoch auch Mädchen aufgenommen. Nach Kriegsende 1945 musste die Schule zeitweise schließen. Bürger und Kommunalpolitik kämpften aber für die Wiederöffnung. Am 21. März 1946 konnte die Schule ihren Betrieb als Realgymnasium mit neun Klassen wieder aufnehmen.

Namensvorschlag vom Bürgermeister

Bereits 1953 reichte der Platz im Schulgebäude nicht mehr aus, und es wurde ein Neubau gefordert. Dieser wurde am jetzigen Schulstandort der Conrad-Wellin-Straße am 11. Dezember 1961 begonnen. Mit Schulbeginn an Ostern 1964 erfolgte bereits der Einzug einiger Klassen. Im März 1965 erfolgte der komplette Umzug der Schule. Ihren heutigen Namen »Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium« erhielt sie durch Gemeinderatsbeschluss vom 25. Januar 1965. Der Namensvorschlag stammt vom damaligen Bürgermeister Karl Josef Scheuermann.

1995 bis 1997 wurde der Naturwissenschaftstrakt mit Aula angebaut, 2003 bis 2005 erfolgte der letzte Anbau mit Klassenzimmern, Musikräumen und Bibliothek.

Hintergrund Hintergrund: Schüler am Wertheimer Gymnasium Die Schülerzahlen am Wertheimer Gymnasium waren schwankend. Zwischen 1880 und 1944 waren es zwischen 111 und 196 Schüler, immer mit großer Mehrheit Jungen. Im Laufe der Jahrzehnte stieg die Gesamtzahl der Schüler weiter und überschritt zeitweise, zum Beispiel zwischen 1974 und 1980, die 1000-er Marke. Danach fiel sie wieder etwas ab. Ab 1943 stieg die Zahl der Mädchen in der Schule an. Ab Ende der 1970er Jahren war die Zahl beider Geschlechter ähnlich. 1990 übertraf die Zahl der Mädchen erstmals die der Jungen (294 Mädchen, 285 Jungen). Heute besuchen 605 Schüler insgesamt die Schule, es sind 290 Jungen und 315 Mädchen. Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ist ein G8-Gymnasium mit den Klassen fünf bis zehn sowie den beiden Jahrgangsstufen eins und zwei. Zu bekannten Schülern zählen: Johannes Kerer (1430 bis 1506), der Sohn eines Wertheimer Webers war Weihbischof von Augsburg; Johann Gottfried Bremser (1767 bis 1827), Mediziner, Parasitologe und Kurator des Hof-Naturalien-Cabinets (heute Naturhistorischen Museums Wien); Friedrich Eichhorn (1779 bis 1856), Staatsmann in Preußen und preußischer Kultusminister; Vollrath Vogelmann (1808 bis 1871), Abgeordneter und unter anderem Badischer Finanzminister; Wilhelm Blos (1849 bis 1927), Journalist, Schriftsteller und Sozialdemokrat, Mitglied des Reichstags und erster Staatspräsident des Volksstaats Württemberg; Volker Watzka (geboren 1938), Verwaltungsjurist, bis 2003 Landrat in Emmendingen; Gerd Langguth (1946 bis 2013), Politikwissenschaftler, politischer Publizist und CDU-Politiker, 1976-80 Mitglied des Deutschen Bundestags und 1981 bis 1985 Direktor der Bundeszentrale für politische Bildung; Sebastian Thormann (geboren 1976), Ruderweltmeister von 2002, Orthopäde, Sportmediziner und Unfallchirurg in der Schweiz; Oliver Hildenbrand (geboren 1988), Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. (bdg)