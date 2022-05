600 Euro für Ghana-Projekt

Spende: Gewinn aus dem Eine-Welt-Verkauf an den Kreuzwertheimer Verein Paul übergeben

Kreuzwertheim Freitag, 20.05.2022 - 10:03 Uhr

Mo­ni­ka Beck hat­te in den ver­gan­ge­nen Jah­ren durch den Ei­ne-Welt-Ver­kauf nach dem Got­tes­di­enst an der evan­ge­li­schen Kir­che in Kreuz­wert­heim Ge­winn er­wirt­schaf­tet und beim Ve­r­ein Paul nach ak­tu­el­len Pro­jek­ten ge­fragt, um ziel­ge­rich­tet zu spen­den.