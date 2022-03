Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

500 Euro und Strafe auf Bewährung

Amtsgericht: Exhibitionist wurde wieder rückfällig

Wertheim 24.03.2022 - 13:31 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gezielt zum Schulschluss hatte er gut sichtbar masturbierend mit entblößtem Unterleib in einem Hauseingang gestanden - all das, »um seine sexuelle Erregung zu steigern«, wie es die Staatsanwaltschaft benannte.

Eingeschränkt schuldfähig

Damals war der Mann zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt worden. Die ungewöhnliche Milde des Urteils fußte auf einer attestierten eingeschränkten Schuldfähigkeit. Der Mann hatte im frühen Kindesalter eine Hirnhautentzündung erlitten, die seine Reifung behindert habe, unter anderem Lesen und Schreiben fielen ihm schwer, ihm war ein Grad der Behinderung von 70 Prozent zugestanden worden.

Der 54-Jährige geht seit Jahrzehnten einer geregelten Arbeit nach, war auch schon verheiratet, hatte verschiedene Beziehungen, und nun hatte er eine 23-Jährige »ins Auge gefasst«.

Mehrfach aufgefallen

Er war der Frau mehrfach als Beobachter aufgefallen, sei ihr auch einmal ein Stück nachgegangen und öfter auch auf ihrem Arbeitsweg zu sehen gewesen. Im vergangenen Oktober stand er denn masturbierend an einer Bushaltestelle in der Willy-Brandt-Straße. »Er hat mir genau in die Augen geschaut«, sagte die Frau vor Gericht aus.

Sie hatte das gleiche Szenario schon einmal zuvor beobachtet, sei sich zu dem Zeitpunkt aber nicht ganz sicher gewesen, was sie da gesehen habe. Dieses Mal war sie sicher, hat auch auf der Stelle die Polizei gerufen.

Neue Adresse

Als Zeugin wirkte die Frau angegriffen, war in der Zwischenzeit auch umgezogen, wollte die neue Adresse nicht nennen, damit sie dem Exhibitionisten keine neuen Anhaltspunkte liefert. Die Staatsanwaltschaft forderte unter Berücksichtigung verminderter Schuldfähigkeit auch dieses Mal eine Bewährungsstrafe (sechs Monate bei fünf Jahren Frist), zudem Beratungsgespräche für den Täter.

Dessen Anwalt glaubte allerdings nicht an die Wirksamkeit einer Gesprächstherapie, plädierte obendrein dafür, die Bewährungsfrist auf drei Jahre herabzusetzen.

Festgelegt wurden sechs Monate zur dreijährigen Bewährung sowie eine Geldstrafe von 500 Euro. Die Richterin Ursula Hammer betonte gegenüber dem Täter, dass das Opfer erheblichen Schaden genommen habe, sogar umgezogen sei, um das Gefühl von Sicherheit zurückzugewinnen.

MICHAEL GERINGHOFF