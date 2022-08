50 Jahre Tischtennisgeschichte in Kreuzwertheim geschrieben

Jubiläum: Der TTC DJK Kreuzwertheim wurde1972 begründet - Feierlichkeiten am 17. September

Kreuzwertheim 30.08.2022 - 14:26 Uhr 3 Min.

Die erste Jugendmannschaft der DJK/TTC Kreuzwertheim Bilder, die bei Training bzw. der Minimeisterschaft entstanden, Die Jubiläen feierte die DJK/TTC Kreuzwertheim immer auch mit Auftritten von Tischtennisgrößen, wie hier von Jean-Michel und Philippe Saive im Jahr 2017.

Impulsgeber für die Gründung des TTC war der damalige katholische Pfarrer Erwin Nimbler, selbst ein begeisterter Spieler, der schon längere Zeit im Rahmen der Gemeindearbeit eine Gruppe gegründet hatte, die auf zwei Platten im Pfarrheim Tischtennis spielte. "Doch jetzt war die Zeit gekommen, das Ganze auf festere Formen zu stellen", begründete er in einem Zeitungsartikel seine Initiative.

Christliche Wurzeln

Auf die Entstehung aus der katholischen Gemeindearbeit weist noch das Kürzel DJK (für Deutsche Jugendkraft) hin. Die Abkürzung steht für den Katholischen Sportverband in Deutschland, der 1920 in Würzburg gegründet wurde. "DJK Mitglied sein heißt, sich zu den christlichen Idealen zu bekennen, sich im Sport voll und fair einzusetzen, Jugend- und Breitensport zu betreiben und den Sport ohne Ansehen des Geschlechts oder der Konfession auszuüben", beschreibt Zimmermann die Ziele des Verbandes.

Zum ersten Vorsitzenden wählten die 23 Gründungsmitglieder Landolin Platz, der bis 2018 den Verein führte. Mit dem Ehrenvorsitzenden, der sich auch im Alter von 82 Jahren noch regelmäßig sportlich betätigt, stehen mit Herbert Eitel und Peter Geiger noch zwei weitere Gründungsmitglieder regelmäßig an der Platte und sind in Verbandsspielen erfolgreich. Dem Vorsitzenden zur Seite standen in der ersten Zeit Hans Georg Hahn als sein Stellvertreter, Doris Henn als Schriftführerin, Marianne Schneider als Schatzmeisterin und sowie Horst Kahl als Technischer Leiter.

Aufgrund der sportlichen Erfolge, die sich sehr schnell einstellten, stieg die Mitgliederzahl innerhalb kürzester Zeit auf 40 Personen an, so dass das Pfarrheim als Spielort zu klein wurde und man in der Saison 1974/75 in die Dreschhalle umzog. Natürlich habe es in 50 Jahren immer wieder Höhen und Tiefen gegeben, aber auf Kreisebene war der Verein fast immer mit drei Herren- und ein bis zwei Jugend- sowie ein bis zwei Damenmannschaften aktiv. "Die erste Herrenmannschaft und die erste Jugendmannschaft spielten oft sogar auf Bezirksebene", erklären die beiden Vereinsvertreter und zeigen sich besonders stolz auf die Jugendarbeit. "Wir konnten fünf Jahrzehnte lang immer zwei Trainingsabende und eine qualifizierte Betreuung für die jugendlichen Spieler anbieten", berichtet Zimmermann.

Weltklassespieler anwesend

Neben vielen sportlichen Erfolgen - in der Saison 2016/17 war die erste Mannschaft des DJK/TTC Meister in der dritten Kreisliga - brachte sich der Verein auch immer im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde ein. Für die Vereinsmitglieder gab es Ausflüge beispielsweise zum Europa Park, in die Bavaria Filmstudios mit einem Halt im Kloster Andechs oder nach Freiburg. "Für unsere Jugendspieler haben wir Trainings- und Freizeitcamps veranstaltet oder die Tischtennisschule in Grenzau besucht", berichtet Dreßler und ergänzt, dass sich der Tischtennisverein zudem beim Quätschichfest und dem Weihnachtsmarkt im Gemeindeleben einbringt. Unvergessen sind auch die drei Tischtennis-Galas zu den Jubiläumsfeiern, zu denen man unter anderem Weltklassespieler wie Jan-Ove Waldner und Jörg Rosskopf nach Kreuzwertheim holte. "Unvergessen ist auch das 25-jährige Vereinsjubiläum, zu dem als Stargast Drafi Deutscher in das eigens aufgestellte Festzelt kam."

Nachdem viele Jahre der Tischtenniskreis Main-Spessart die sportliche Heimat der DJK/TTC war, entschieden die Mitglieder ab der Spielzeit 2018/19 Bezirk Würzburg zu wechseln. "Eine Reform der Kreiseinteilung hätte für uns längere Fahrten bedeutet", begründen die Vorstandsmitglieder diese Entscheidung und sie berichten, dass die Corona-Pandemie nicht einfach gewesen sei. "Trainings- und Spielausfälle waren an der Tagesordnung, und es galt immer die jeweils gültigen Hygieneauflagen einzuhalten." Zudem wurden die letzten beiden Spielzeiten bereits im Winter abgebrochen und trotzdem konnte die erste Mannschaft jeweils den zweiten Platz in der höchsten Bezirksklasse und im Pokalwettbewerb der Bezirksklasse Unterfranken Süd erreichen, bemerken die Gesprächspartner.

Nur noch Vierer-Mannschaften

Die Spielzeit 2022/23 bringe wieder gravierende Änderungen, weil statt der bisher üblichen Mannschaftsstärke mit sechs Spielern erfolge eine Reduzierung auf Vierer-Mannschaften. "Damit geht auch eine Neueinteilung der Spielklassen einher, was für unsere erste Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga bedeutet", so Zimmermann, der die Mitgliederzahl im Verein aktuell auf 25 Erwachsene und knapp 15 Jugendliche beziffert.Nachdem Landolin Platz 2018 den Vorsitz abgegeben hat wurde Mario Schumacher zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ihm zur Seite stehen Marcel Väth als Stellvertreter, Klaus Dreßler als Schriftführer, Klaus Kraft als Schatzmeister und Jannick Bracken als Jugendwart.

Hintergrund: Programm des Festtages Das 50-jährige Vereinsbestehen des DJK/TTC Kreuzwertheim wird am Samstag, 17. September gefeiert. Es beginnt ab 10 Uhr mit einem Tischtennis-Turnier in den Turnhallen der Verbandsschule Kreuzwertheim für Zweier-Teams aus den Landkreisen Main-Spessart, Würzburg, Main-Tauber und Miltenberg. Die Finalspiele werden gegen 17 Uhr erwartet. Parallel dazu wird es einen Festbetrieb auf dem Pausenhof unter anderem mit einem Weißwurstfrühstück ab 11 Uhr, Mittagessen und Getränken sowie Kaffee und Kuchen geben. Auch für junge Besucher haben sich die Organisatoren einiges einfallen lassen. Kinder und Jugendliche können sich beispielsweise im Tischtennisspielen üben oder einen Tischtennisparcours absolvieren. Gegen 16 Uhr ist ein Festakt mit Video- und Diavorführungen aus 50 Jahren Tischtennis in Kreuzwertheim sowie Grußworten und Ehrungen vorgesehen. "Wir freuen uns darauf, an diesem Tag viele Freunde unseres Vereins und des Tischtennissports begrüßen zu dürfen", so die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Mario Schumacher. riff