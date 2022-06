50 Jahre gemeinsam sind Grund zum Feiern

Hintergrund: 50 Jahre Eingemeindung

Zur Feier der Eingemeindung der Ortsteile in die Stadt Freudenberg vor 50 Jahren gibt es von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juli, ein großes Fest in Rauenberg rund um Grundschule, Raubachhalle und Sportgelände. Es beginnt am Freitagabend mit einem akademischen Abend für geladene Gäste in der Raubachhalle.

Das Bürgerfest am Wochenende beginnt Samstag um 14 Uhr mit Eröffnung und Bieranstich. Verschiedene Gruppen sorgen im Laufe des Tages für musikalische Unterhaltung. Der Burgschauspielverein zeigt eine Szene aus dem "Gespenst von Canterville." Die Mädchentanzgruppe des FC Rauenberg tritt auf. Für Kinder gibt es vielfältige Mitmachaktionen. Außerdem wird Zauberer Bennini auftreten. Für Fußballfans ist ein Stadtduell geplant. Am Abend spielt die Gruppe Lost Eden. Der Festtag endet nach Mitternacht mit einem Feuerwerk.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Für musikalische Unterhaltung sorgen im Laufe des Tags wieder verschiedene Gruppen. Zudem wird es ein umfangreiches Kinderangebot geben. Die Preise des Zukunftswettbewerbs des Freudenberger Vereins Junge Forscher Main-Tauber und der Stadt Freudenberg werden übergeben. Außerdem gibt die Musikschule Freudenberg ein Sommerkonzert.

Das Fest endet mit dem Kabarett "Verrückte Zeit" mit Bauchredner Sebastian Reich und Nilpferd Amanda. Beginn ist um 18 Uhr in der Raubachhalle. Karten für das Kabarett sind über das Ticketportal Reservix, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und beim Tourismus- und Kulturbüro der Stadt Freudenberg erhältlich.

An beiden Festtagen gibt es eine Schlepperschau, Marktstände und die Möglichkeit für ein Boulespiel. Ein Busshuttle zum Fest ist eingerichtet. (bdg)