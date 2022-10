Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

50 Jahre Eingemeindung: Waldenhausen feiert sich

Festumzug

Wertheim 03.10.2022 - 00:00 Uhr 3 Min.

Die Waldenhäuser in Feierlaune: 50 Jahre Eingemeindung, neue Straße und neues Baugebiet, alles in allem genug Anlass für Umzug und Bürgerfest. Foto: Michael Geringhoff Richtig was los: Die Waldenhäuser Kita-Kinder sind alle Partypeople. Foto: Michael Geringhoff

»Aufmüpfig«, der Ortsvorsteher Gerrit Lang hatte es eigens nachgeschaut und zitiert, war das Wort des Jahres 1971 - damals war die nun gefeierte Eingemeindung Waldenhausens dingfest gemacht worden.

Ergänzend in Sachen Rebellentum könnte man noch darauf hinweisen, dass das Wappen der Waldenhäuser, dem der Isle of Man, verblüffend ähnlich sieht. Es mag der pure Zufall sein, aber auch dort pflegt man den Eigensinn durchaus genüsslich. Die Rede war dann aber zunächst einmal vom »Bürgersinn«, von »Plötzern« (flachem Kuchen) und der Ortsrufanlage - Letztere ist ein ebenfalls gehegtes Steckenpferd des Dorfes.

Normen und Werte

Gerrit Lang betonte die Bedeutung von Normen und Werten, wie sie schon Wilhelm Lotz - einem seiner Amtsvorgänger - anlässlich der 800-Jahrfeier des Dorfs herausgestrichen hatte. Manches bleibt, aber manches ändert sich auch. So war der 1. Januar 1972 - Waldenhausen hatte im Rahmen der Gebietsreform seine Eigenverantwortung abgegeben - ein einschneidender Tag. Das Dorf habe sich seine Zustimmung für den Verwaltungsschritt ins politische Wertheim nicht billig abkaufen lassen, sagte Bürgermeister Wolfgang Stein.

Ein ganzer Forderungskatalog sei den Unterschriften des letzten Waldenhäuser Bürgermeisters Fritz Fröber und des damaligen Wertheimer Bürgermeisters Karl Josef Scheuermann beigefügt gewesen.

Die am Wochenende mitgefeierte und erst jüngst abgeschlossene Sanierung der Kirchäckerstraße, war Teil der 50 Jahre alten Liste. Die Selbstständigkeit aufzugeben, sei kein leichter Schritt für die Gemeinde gewesen, sagte Stein.

Immerhin zwei der sieben Räte hatten 1971 dagegen gestimmt. Klug seien die Waldenhäuser dennoch gewesen, hätten sich im Wissen, dass man die Reform nicht werde aufhalten können, »an die Spitze der Bewegung« gesetzt.

Das passe gut zur »Anpackermentalität der Waldenhäuser«, sagte Stein. Im Festzug, mit Bier und Spanferkel am Haken, ging es vom Rathaus weiter zur Kirchäckerstraße. Dort wurde ein symbolisches Band durchschnitten und die »Türschlagaffaire« wallte noch einmal auf. Als im Wertheimer Gemeinderat 2017 klar wurde, dass die versprochene Straßensanierung noch einmal aufgeschoben würde, war der damalige Ortsvorsteher Nils Ries empört aufgesprungen und hatte die Tür des Ratssaals vehement hinter sich zugeworfen. Das hatte ihm eine nicht minder vehemente Rüge seitens des damaligen Bürgermeisters Stefan Mikulicz eingetragen.

Knall und Skandal

Wolfgang Stein erinnerte am Samstag an den Knall und den Skandal, der so eindrücklich war, dass die Mittel im folgenden Haushaltsjahr bewilligt worden waren. Laut Stein waren für die Sanierung der Kirchäckerstraße insgesamt 760.000 abgerechnet worden.

Weiter ging der Zug zum Feuerwehrhaus, mit Musik, Kaffee, Kuchen und Vorführungen der Kindergartenkinder und dann ins Neubaugebiet im Ortskern. Neun Bauplätze stehen hier zur Verfügung, die Bebauung hinkt der Planung hinterher. Die Stadt hatte hier erst neulich die Reißleine gezogen und ein beauftragtes, aber weitgehend untätiges, Bauunternehmen in die Wüste geschickt. Die Stichstraße ist nach der Waldenhäuserin Sophie Brümmer benannt. Sie ist vor einigen Monaten im Alter von 100 Jahren gestorben, hatte aber noch zu Lebzeiten, die Nachricht, dass man eine Straße nach ihr benennen wolle, mit breitem Lächeln gutgeheißen.

Hintergrund: Besonderer Straßenname Die Entscheidung, die neue Waldenhäuser Wohnstraße nach einer Frau zu benennen, ist maßgeblich auch auf den Wertheimer Frauenverein zurückzuführen. Der hatte vor einiger Zeit auf das Geschlechter-Ungleichgewicht bei der Benennung Wertheimer Straßen hingewiesen. In Sachen Sophie Brümmer habe es aber »sowieso keine zwei Meinungen« gegeben, hatte Waldenhausens Ortsvorsteher gesagt. Sophie Brümmer war 1921 geboren worden und hat fast zeitlebens in der Waldenhäuser Brummgasse gewohnt. Wegen einer einsetzenden Erblindung hatte sie dem Unterricht schon in der 2. Schulklasse nicht mehr folgen können und hatte deswegen in die Blindenschule nach Mannheim wechseln müssen. »Eine schwere Zeit«, und die Ausbildung dort sei obendrein nicht tragfähig gewesen, hatte sie dem Main-Echo vor Jahren berichtet. Immerhin, Klavierspielen hat sie dort gelernt und darauf das ganze Leben aufgebaut. 1939 kehrte sie mit Schulabschluss und Gesellenprüfung zur Maschinenstrickerin nach Waldenhausen zurück und spiele seither die Kirchenorgel und das mehr als 70 Jahre. Zudem hat sie das »Chörle« gegründet, einmal jährlich ein Fest für andere Blinde gefeiert und war sowieso einfach immer mittendrin im Ortsgeschehen. Mutig, lebensbejahend und herausragend sei Sophie Brümmer gewesen, sagte die Ortschaftsrätin Marliese Teicke in ihrer Laudatio. (Ge)