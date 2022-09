Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

50 Jahre Eingemeindung von Grünenwört nach Wertheim: Eine Entscheidung mit Herz und Verstand

Feierstunde: Oberbürgermeister lobt Einsatz von Einwohnern und Ortschaftsrat in Grünenwört

Wertheim 18.09.2022 - 12:54 Uhr 1 Min.

Zum Eingemeindugsjubiläum in die Stadt Wertheim überreichte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (Mitte) an die Ortschaftsräte Thorsten Klein, Ludwig Oberdorf (Ortsvorsteher) und Carmen Schmitt ein Luftbild des Dorfs.

Von 323 Wahlberechtigten hätten sich 205 an der Abstimmung über die Eingemeindung beteiligt. 170 seien dafür gewesen, 33 dagegen, zwei Stimmen waren damals ungültig. Am 13. Dezember 1971 wurde der Eingemeindungsvertrag unterzeichnet. Die Eingemeindung erfolgte zum 1. Januar 1972.

Große Feier 2026

Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez erklärte, dass Wertheim erst 1976 zur Großen Kreisstadt wurde, das soll 2026 groß gefeiert werden. Die Eingemeindungen der Ortschaften feiere man hingegen individuell in den Dörfern. Er lobte in seiner Ansprache den Einsatz von Ortsvorsteher und Ortschaftsräten von Grünenwört. "Geht pfleglich mit ihnen um und unterstützt sie", bat er die Bürger. "Sie brauchen euch und ihr braucht sie."

Grünenwört habe zusammen mit Bettingen, Lindelbach, Nassig, Urphar, Sonderriet und Waldenhausen zu den "glorreichen Sieben" gehört, die sich als erste Orte am 1. Januar 1972 der Stadt Wertheim angeschlossen hatten. Der Schritt sei dem damaligen Grünenwörter Bürgermeister Karl Kirchner und seinen Gemeinderäten sicher nicht leichtgefallen.

Elf Versprechen eingelöst

Es sei sicher eine Entscheidung zwischen Herz und Verstand gewesen. Einerseits emotional die Identifikation im der Heimatgemeinde und ihrer Geschichte, andererseits rational die langfristig bessere entscheidung. Die Aufgabe von Verwaltung, Politik und Bürgermeistern sei damals wie heute: "Sie alle sollen den Menschen in ihren Städten und Gemeinden ein gutes Leben ermöglichen." Die großen Herausforderungen der aktuellen Zeit lassen einen die Fragen stellen: "Was ist in der heutigen Zeit ein gutes Leben und wie setzen wir uns dafür ein." Das Dorfleben sei hier lebenswert, betonte er zu Grünenwört.

Die im Eingemeindungsvertrag festgeschriebenen elf Investitionen seien heute alle weitestgehend erfüllt, zum Beispiel die Fertigstellung der Ortskanalisation, der Ausbau der Ortsstraßen, die Errichtung des Kinderspielplatzes, die Ausrüstung der Feuerwehr mit einem Fahrzeug und der Ausbau des Sportplatzes als zentrale Sportanlage. Manches sei nun erneut fällig wie die Straßensanierung als Daueraufgabe: "Es gibt auch weiterhin genug zu tun."

Anpackermentalität

Ohne die Ortschaften wäre Wertheim keine Große Kreisstadt, sagte der Oberbürgermeister. Doch auch an Herzlichkeit sowie Anpackermentalität, Sorgfalt und Eigenverantwortung würde es fehlen, letztere drei finde man vor allem auf den Dörfern. "Unsere Ortschaften standen seit jeher und sie stehen bis heute für eine intakte und lebendige Dorfgemeinschaft, geprägt von beeindruckendem Zusammenhalt."

Die Grünenwörter seien echte Wertheimer geworden und gleichzeitig Grünenwörter geblieben. So solle es bleiben. "Lasst uns füreinander da sein!", forderte Herrera Torrez und überreichte ein Luftbild der Gemeinde als Geschenk.

Birger-Daniel Grein