400 Kürbisse zum Gestalten bereit gelegt

Gemeinnützige Aktion: Der Kürbisschnitztag zugunsten der Aktion Regenbogen in Wertheim hat viele Kreative angelockt

Nils Ries hat ein 60 Kilogramm schweres Wildschwein für die Aktion zur Verfügung gestellt. Hoch konzentriert und kreativ gingen die großen und kleinen Schnitzer zu Werke Groß war der Andrang beim 13. Kürbisschnitztag im Innenhof des Wertheimer Rathauses Kreative Kürbiskombo: Hier sind gleich drei Gesichter in einem Kunstwerk vereint.

Ziemlich ratlos standen die großen und kleinen Kürbisschnitzer, die gleich zu Beginn die vorbereiteten Tische besetzten, vor dem Berg von knapp 400 Kürbissen, die sich rund um die Rathauslinde auftürmten. Die Auswahl der Sorten Pica Puh, gelber Riese oder Sweet Dumpling war ziemlich erdrückend. Über 150 Kürbisse habe er von verschiedenen Privatspendern abgeholt und in den Rathaushof gebracht, berichtete Rüdiger Schulze, einer der vier gleichberechtigten Vorstände des Vereins. Seine Kollegin Regina Schmidt hatte mindestens die gleiche Menge auf dem eigenen Grundstück geerntet.

Mit einer Riesenbegeisterung rückten die Besucher den orangefarbenen und grünen Feldfrüchten mit der harten Schale zu Leibe. Sie malten ein möglichst schauriges oder lustiges Gesicht vor, säbelten den Deckel ab und holten danach das "glibberige Ekelzeug" aus dem Inneren heraus. Mit Messern, Schnitzwerkzeug und Sägen wurden danach Augen-, Mund- und Nasenöffnungen herausgeschnitten und allerlei Verzierungen angebracht. Einige besonders Kreative schnitten zudem Schriftzüge heraus oder schufen "mehrstöckige" Exemplare: Auf einem großen thronte ein kleinerer Kopf, wobei der größere auch noch einen geschnitzten Kürbis im Mund hatte.

Als Erstens beim Kürbisschnitztag waren Nils Ries aus Waldenhausen und seine Helfer aktiv. Der passionierte Jäger hatte den Veranstaltern wieder ein Wildschwein gespendet, das rechtzeitig "aufgespießt" und gegrillt werden musste. "Seit 6.45 Uhr sind wir im Einsatz, aber das Ergebnis stellt doch zufrieden", sagte Ries angesichts der "abgenagten" Knochen, die nur eine Stunde nach Eröffnung der Veranstaltung zu sehen waren. "Die Brötchen sind schon alle und auch das Fleisch und das Rotkraut werden nicht mehr lange reichen", berichtete er.

Lange Schlangen bildeten sich um die Mittagszeit auch am Suppenstand. Dort gab es Kürbissuppe aus der Küche von Heinz-Joachim Dinges. Am Nachmittag wuchs die Besucherandrang dann vor dem Arkadensaal am Kuchenstand. Dort warteten 50 gespendete Kuchen darauf, verzehrt zu werden.

Am Nachmittag stattete auch Paul-Gerhardt Schlegel, Leiter des Bereichs "Pädiatrische Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation" an der Universitätskinderklinik in Würzburg, gemeinsam mit Ignazio Caruana und dessen Familie dem Kürbisschnitztag einen Besuch ab. Caruana war vor Kurzem von Rom in den Forschungsbereich nach Würzburg gewechselt. Sein Gehalt wird zum Teil von der Aktion Regenbogen übernommen, berichtete Vorstandsmitglied Michael Bannwarth, der die Veranstaltung moderierte.

Er war es auch, der die knapp 40 Preise verloste, die von zahlreichen Sponsoren zur Verfügung gestellt worden waren. "Die Einnahmen aus dem Kürbisschnitztag fließen traditionell in die Aktion Mutperlen", sagte Bannwarth. Die Perlen, die jeder der kleinen Patienten erhält, wenn wieder ein Behandlungsschritt erfolgreich absolviert wurde, seien eine große Motivation, berichtete er.

