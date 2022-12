40 Meter hoher Funkmast am Almosenberg wird gebaut

Ortschaftsrat: Bettinger sind machtlos - Rechtlich geklärt

Wertheim 19.12.2022 - 10:44 Uhr 3 Min.

Streng genommen ist das heute nicht mehr relevant, denn mittlerweile sind die politischen Vorgaben und rechtlichen Grundlagen so gelagert, dass der Ausbau der Netzinfrastruktur Vorrang genießt. Darüber zu reden, werde jetzt nichts mehr ändern, sagte der Vertreter der Telekom am Freitag vor dem Bettinger Ortschaftsrat. »Ich muss hier knallhart sagen: Der Mast wird gebaut«.

Einer der anwesenden Bürger - es waren unerwartet wenige - machte deutlich, dass die zumeist ablehnende oder auch nur zögernde Haltung innerhalb des Ortschaftsrats, längst nicht den Willen aller Bettinger widerspiegele. Da gebe es durchaus Bürger, die Wert auf den digitalen Ausbau legten. Dafür, dass der nun auch kommt, gibt es viele Gründe, wie Daniel Eger von der Telekom es vor dem Ortschaftsrat erklärte.

Mehr als telefonieren

Da sei zum einen die Auflage der Bundesnetzagentur, die Autobahnen und größeren Landesstraßen lückenlos mit leistungsfähigem Internet zu versorgen. Das Netz müsse weit mehr können, als nur die klassische Telefonie. Schon in naher Zukunft müssten auch netzintensive Nutzungen, wie das autonome Fahren, möglich gemacht werden. Eger sprach von allgemeinem Datenhunger, der einem immer schnelleren Ausbau der Netzinfrastruktur notwendig mache - auch abseits der Autobahn. Direkt am Almosenberg seien Industrie und Gewerbe ein potenzieller Abnehmer hoher Internet-Leistung, das Factory-Outlet-Center mit seiner Besucherdichte fordere ebenfalls Kapazität. Eger betonte, dass auch private Haushalte immer höhere Netzleistung nachfragten.

Was den aktuell strittigen Funkmast angehe, so habe sich die Telekom bereits 2017 an die Stadt Wertheim gewandt und diese eingeladen, sich am Standortsuchverfahren innerhalb eines vorgegebenen Radius zu beteiligen. Innerhalb der gesetzten Frist von acht Wochen habe es keine Rückmeldung gegeben, somit habe die Verwaltung das Mitspracherecht verloren. Eine neuerliche Beteiligung werde es nicht geben. Im Bettinger Ortschaftsrat konnte sich niemand an einer Anfrage dieser Art erinnern, Thomas Dankowski aus dem städtischen Bauamt konnte nach Aktenlage jedoch bestätigen, dass es in der Sache mit dem damaligen Grundeigentümer und Warema-Vorgänger »Hymer« Kontakte in der Sache gegeben habe. Ganz grundsätzlich, sei der Bau des in Rede stehenden Masts dort im Gewerbepark rechtlich ehedem zulässig, sagte Dankowski. Gebaut wird am Rand des aktuellen Warema-Geländes. Sich dagegen stark zu machen, habe nicht viel Sinn, denn nur wenige Meter weiter im Wald gebe es nach geltender Rechtslage überhaupt keine Einschränkungen mehr.

Privilegierte Bauwerke

Mobilfunkmasten seien privilegierte Bauwerke, erklärte Dankowski. Auf Nachfrage schloss Daniel Eger auch eine vom Rat ins Spiel gebrachte Ertüchtigung des bestehenden Funkmasts jenseits der Autobahn auf Lindelbacher Gemarkung aus. Der jetzt beantragte zusätzliche Mast sei über den Lindelbacher hinaus technisch unumgänglich, um Sichtachsen herzustellen. Was technisch notwendig sei, lege der Betreiber selbst fest. Auf Nachfrage Ines Ulsamer-Becks erklärte Eger, dass am Almosenberg eventuell auch 35 Meter Masthöhe ausreichen könnten, um alle derzeit notwendigen Antennen zu platzieren. Im vorliegenden Fall würden die letzten fünf Höhenmeter gebraucht, damit die Firma Warema von der Mastspitze aus eine Richtfunkverbindung in die Marktheindenfelder Zentrale herstellen könne.

Recht wahrscheinlich sei es zudem, dass in kommenden Jahren noch weitere Masten notwendig würden, um immer höhere Bandbreiten liefern zu können. So etwas könne dann auch direkt im Bettinger Altort notwendig werden. Der Antrag von 2017 decke jeglichen weiteren Ausbau innerhalb des damals vorgegebenen Suchradius ab. In der Bevölkerung befürchtete Gesundheitsgefährdungen würden durch die derzeit geltende wissenschaftliche Meinung nicht gedeckt. Wie Eger sagte, würden erlaubte Strahlungsgrenzwerte in ländlichen Bereichen zumeist lediglich zu zwei bis zehn Prozent ausgeschöpft, in engen Innenstadtbereichen durchaus auch bis an die vom Bundesamt für Strahlenschutz festgelegte Grenze.

Die realen Strahlungswerte würden immer wieder durch Messungen vor Ort überprüft. Die Strahlung der Masten selbst sei wenig problematisch und viele, gegen die elektromagnetische Abstrahlung der meisten Endgeräte, kaum ins Gewicht, betonte Eger. Die intensivsten Strahlungsquellen fänden sich in der Regel bei den Nutzern selbst. Wer die EM-Strahlung für gefährlich halte, der könne am effektivsten zuhause ansetzen und dort auf Handy und Router verzichten, sagte Eger.

Bernd Strobel vom Bettinger Naturschutzbund hielt dem Telekom-Mann entgegen, dass die angeführte Forschung bislang nur auf den Menschen schaue, potenzielle Gefahren für Flora und Fauna noch nicht hinreichend erforscht habe. Man brauche eine Entscheidungsbasis, entgegnete Eger. Die Netzbetreiber hielten sich an das, was das Bundesamt für Strahlenschutz als geltende Forschungsgrundlage anerkenne. Hinterfragt wurden auch die Frequenzen. Was bleibt, ist die Bauhöhe des Masts, die mit 40 Metern deutlich über jener erlaubten Höhe liegt, die der Ortschaftsrat in aufreibenden Kämpfen für den Almosenberg festgelegt hatte. Um weithin sichtbare Werbepylonen verhindern zu können, war im Bebauungsplan eine 15-Meter-Höhengrenze eingezogen worden. Jetzt fürchtet der Ortsvorsteher, dass die Überschreitung der Bauhöhe durch die Telekom anderen Interessenten Tür und Tor jenseits der 15-Meter-Marke öffnen könne. Vom Bauamt gebe es bislang lediglich die mündliche Zusage, dass die 15-Meter-Grenze unantastbar sei und dass der Funkmast keinen Präzedenzfall schaffen werde.

Für Bettingens Ortsvorsteher Ralf Tschöp war klar: »Das Ding wird gebaut, die Entscheidung ist schon längst gefallen«. Bundesrecht steche den Ortschaftsrat aus. Tschöp und der Rat Stefan Weiss stimmten dem Bauantrag der Telekom zu, Ines Ulsamer-Beck und Benjamin Henne lehnten ab. Das »Nein« der beiden ist eine Geste - Einfluss wird es nicht mehr haben.

