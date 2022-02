3G-Nachweis scheint in Bayern kein Problem

Hintergrund

Zwischenruf: Verwirrende Regelungsvielfalt zwischen den Bundesländern

3G, 2G, 2G plus oder 3Gplus mit all seinen Ausnahmen - wo gerade welche Regelung gilt, ist schon innerhalb eines Bundeslands schwierig zu überblicken. Hinzu kommt, dass sich Regelungen häufig verändern, sei es wegen der Neubewertung der Lage oder aufgrund von Gerichtsurteilen.

Für Menschen im Grenzgebiet zwischen den Bundesländern, wie in der Region um Wertheim und Marktheidenfeld, kommt hinzu, dass Bayern und Baden-Württemberg unterschiedliche Regelungen haben, zum Beispiel im Einzelhandel. So wird ein Kunde aus einer bayerischen Kommune schnell ungewollt zum Regelbrecher, wenn er aus Gewohnheit in Wertheim vergisst, seinen 3G-Nachweis vorzuzeigen.

Bisher gibt es in der Region um Wertheim wegen der unterschiedlichen Regelungen keine Abwanderung baden-württembergischer Kunden nach Bayern in großem Maßstab. Für Händler sind die unterschiedlichen Regelungen dennoch ärgerlich, auch deshalb, weil die Unterschiede bei so manchem für Unverständnis sorgen dürften. Auch für Kunden sind die unterschiedlichen Regelungen ärgerlich, denn es gilt, sich vor dem spontanen Einkauf erst mal zu informieren und stets die richtigen Nachweise griffbereit zu haben.

Das Verständnis der Menschen, vor allem im Grenzgebiet, für unterschiedliche Regelungen in jedem Bundesland dürfte sich somit in Grenzen halten. Den Landesregierungen und Parlamenten sei daher geraten, einheitliche Lösungen zu finden. Birger-Daniel Grein