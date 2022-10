Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

38.500 Euro für Boxtaler Dorfladen gezeichnet

Gründerversammlung: 55 stille Gesellschafter unterstützen das Projekt, das Nahversorgung im Ort verbessern will

Freudenberg 09.10.2022 - 11:57 Uhr 3 Min.

Bei der Gründerversammlung im örtlichen Gemeindezentrum haben die Anwesenden den Boxtaler Dorfladen auf die Zielgerade gebracht. Es standen etliche Abstimmungen an. Die drei Beteiligten der Dorfladen Boxtal UG (von links) Rolf Döhner, Klaus Böxler (Geschäftsführer) und Mario Eckert und der Gesellschafterrat stoßen mit Wahlleier Bürgermeister Roger Henning auf die Gründung an.

Es ist eindeutig, dass die Boxtaler einen Dorfladen haben möchten. Das Gemeindezentrum war bei der Gründungsversammlung voll besetzt. Ortsvorsteher Rolf Döhner freute sich über die Resonanz und begrüßte unter anderem Bürgermeister Roger Hennig sowie dessen Amtsvorgänger Heinz Hofmann. Erfreulich war auch die Tatsache, dass man 342 Euro, die am Dorfladentag gesammelt worden waren, der Hilfsaktion "Herzen berühren" im Ahrtal spendete.

Wolfgang Gröll führte als Experte durch den Abend. Der 56-Jährige verstand es, mit den passenden Worten die komplizierten Gesetze rund um das Vertragsrecht und deren Rahmengestaltung zu erläutern. Alle Ämter für die Versammlung wurden per Akklamation gewählt. Als Wahlleiter fungierte der Freudenberger Bürgermeister.

Genossenschaftlicher Gedanke

Was die Rechtsform "Unternehmergesellschaft mit stiller Beteiligung" bedeutet, erläuterte Gröll ebenfalls. Die Prinzipien des genossenschaftlichen Gedankens stehen dabei klar im Fokus. In der Gründungsveranstaltung durften zunächst alle abstimmen, auch die, die noch nicht gezeichnet haben.

Bei dem Projekt gilt das Motto "Gemeinsam geht vieles leichter". Gröll betonte, dass "die lokale Gemeinschaft bewusst gefördert werden soll und nicht die Gewinnmaximierung im Fokus steht". Auch der achtsame Umgang mit den regionalen Ressourcen steht auf der Agenda des Dorfladens.

Mindestlaufzeit von zwölf Jahren

Detailliert ging der Moderator auf die Rahmendaten einer Anteilszeichnung ein: Unter anderem gibt es eine Mindestlaufzeit von zwölf Jahren bis Ende 2034. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Jahre. Eine Übertragung der Anteile auf eine andere Person ist jederzeit möglich. "Bei einem kleinen Dorfladen ist die Entlohnung eines Geschäftsführers sehr übersichtlich", sagte Gröll auf eine Frage aus der Zuhörerschaft. Bei einer Genossenschaft hat jede Person nur eine Stimme. Schenkungen sind möglich.

Die Einzahlung werde laut Gröll wahrscheinlich im Sommer 2023 anstehen. "Wenn das Ganze belastbar umsetzbar ist, wird man gebeten, die Beteiligungen einzuzahlen", erklärte er. Der Arbeitskreis mündet dann in die Betreibergesellschaft. Ferner werden in den nächsten Monaten die bisherigen Arbeitskreise weiter hochgefahren, war bei der Versammlung zu erfahren. Weitere Mitgliederwerbung, Marketing und Sortimentsgestaltung stehen an.

Großer Applaus

Geschäftsführer Klaus Böxler gab 100 bis 200 Bürger als Zielmarke für die Anzahl der stillen Gesellschafter an. Mario Eckert stellte das Projekt "Dorfladen Boxtal" noch einmal detailliert vor. Mit dem Dorfladen soll die fehlende Nahversorgung wiederhergestellt werden. Mittlerweile ist ein großes engagiertes Team entstanden. "Investiert in ein Dorf mit Zukunft und kauft Euch ein Stück Dorfladen Boxtal", appellierte Mario Eckert und erntete dafür großen Applaus.

Die Unternehmergesellschaft verfolgt nur ideelle und keine wirtschaftlichen Interessen. Die drei Beteiligten der Dorfladen Boxtal UG sind Rolf Döhner, Klaus Böxler (Geschäftsführer) und Mario Eckert. Sie sind bereits im Handelsregister eingetragen. Das gesamte Vertragswerk wurde einstimmig von den 55 anwesenden stillen Gesellschaftern angenommen.

"Das ist eine tolle Leistung und ein klares Signal, Hut ab und eine tolle Anerkennung für den Arbeitskreis", lobte Wolfgang Gröll. Mit so viel Geld hatte man an diesem Abend nicht gerechnet. Sina Spachmann, Sigrid Neumann, André Poschmann, Bernhard Stöckinger, Hubert Hennig und Christine Grein wurden in den Gesellschafterrat gewählt. "Es ist ein sehr zukunftsträchtiges Projekt. Ich bin fest davon überzeugt, dass dies hier gelingen wird", zeigte sich auch Bürgermeister Henning sehr optimistisch.

Weitere Infos im Internet unter: https://www.dorfladen-boxtal.de

Günter Herberich

Hintergrund: Boxtaler Dorfladen Um sich am Boxtaler Dorfladen finanziell zu beteiligen, beträgt der Mindestanlagebetrag 300 Euro. Ein Mehrbetrag muss durch 100 Euro teilbar sein. Die Mindestlaufzeit für die Anteile beträgt zwölf Jahre bis 2034. Bei Tod scheidet der Gesellschafter aus, eine Übertragung der Anteile ist möglich. Die Haftung begrenzt sich auf die Einlage. Die stillen Gesellschafter werden vom Gesellschafterrat vertreten. Im Gesellschafterrat sind: Sina Spachmann, Sigrid Neumann, André Poschmann, Bernhard Stöckinger, Hubert Hennig und Christine Grein. Die drei Beteiligten der Dorfladen Boxtal UG sind Rolf Döhner, Klaus Böxler (Geschäftsführer) und Mario Eckert. Beim Dorfladen spielen die Prinzipien des genossenschaftlichen Gedankes eine große Rolle. Dies sind offene und freie Mitgliedschaft, jedes Mitglied hat eine Stimme und es soll demokratisch zugehen. Wirtschaftliches, freiwilliges Mitwirken der Mitglieder, Autonomie, unabhängig von Staat, Politik und Wirtschaft stehen auf der Agenda. Die Kooperation mit anderen Genossenschaften ist erwünscht. Der Name der Gesellschaft lautet "Dorfladen Boxtal UG". Es ist aber kein Problem, dem Dorfladen einen anderen Namen zu geben. (gher)