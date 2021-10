32-Jähriger aus Freudenberger Teilort hat LSD unterschlagen: Bewährung

Amtsgericht Wertheim: Angeklagter hat außerdem 50 Euro aus einem Geldautomaten mitgehen lassen

Der Mann gilt als »gerichtsbekannt« - nun auch mit Unterschlagung und Handel von LSD. Während die eine Anklage gerade bei der Staatsanwaltschaft vorbereitet wurde, kam die zweite gleich hinzu. Richterin Ursula Hammer hat das unkompliziert in einem Aufwasch erledigt, »Zur gemeinsamen Verhandlung verbunden«, heißt das im Gerichtsjargon.

50 Euro gefunden

Im März dieses Jahres hatte der Angeklagte, als er selbst Geld abheben wollte, 50 Euro im Geldautomaten gefunden. Die hatte er auch nicht wieder rausgerückt, als der vergessliche Besitzer eilig in die Bank zurückgekehrt war. Videoaufzeichnungen und Kontodaten waren eindeutige Beweise, neben der Aussage des Geschädigten. Dieser Geschädigte habe ihn »gestresst«, erklärte der Beklagte.

Er habe das im Fach zurückgebliebene Geld nicht bemerkt. »Nicht wirklich glaubhaft«, fand die Richterin, denn die Videokamera zeigte auch, dass der Beklagte erst einen anderen Geldautomaten bedient hatte und dann wohl doch gezielt an den mit dem vergessenen Geld übergewechselt war.

Klarer Fall

Für die Staatsanwaltschaft ein klarer Fall von Unterschlagung. Er sei an dem Tag »ein bisschen verwirrt gewesen«. Dann habe später noch die Bank angerufen, wegen des Geldes. So recht verstanden habe er das alles nicht, sagte der Angeklagte. Der Mann hatte erkennbare Konzentrationsschwächen, die man langanhaltendem Drogenkonsum zuschreiben könnte. Gericht und Polizei jedenfalls kennen ihn dafür.

Die Polizei hatte jüngst auch bei einer Hausdurchsuchung Drogen und vielerlei Utensilien gefunden. Die Durchsuchung stand im Zusammenhang mit einem Drogengeschäft, das wohl nur aufgeflogen war, weil der Kunde des Beklagten mit seiner Freundin in Streit geraten war. Die Freundin hatte ihren Ex dann angeschwärzt, und so war auch der Beklagte auf das Radar gekommen. Die Polizei legte als Beweis für die LSD-Geschäfte Handychats vor. Da ging es um Qualitäten, Preise und Stückzahlen. Der Beklagte bestritt: »Das stimmt nicht, LSD ist nicht meine Droge«. Der Zeuge der Polizei hielt dem entgegen, dass Maßeinheit »Stück« ein starkes Indiz sei. Das sei so nur bei LSD üblich, andere Drogen würden in Gramm oder Portionen gehandelt.

Am Rande schilderte der Polizist, dass eine Hausdurchsuchung im Zusammenhang mit diesem Drogenverfahren auch das Auto des Beklagten gefunden worden sei. Es stand mit einem Unfallschaden im Garten. Der Unfall ist jedoch Gegenstand eines anderen Verfahrens. Offenbar war der Beklagte bei einer Drogenbeschaffungsfahrt nach Frankfurt auf der Flucht vor der Polizei verunfallt.

»Eigentlich ist es fast egal, ob wir hier über LSD oder andere Drogen sprechen«, die Sache erscheine in ihrer Gesamtheit doch höchst eindeutig, befand die Richterin. Bei Gericht musste, sobald es um komplexere Zusammenhänge ging, der rechtliche Betreuer für den Beklagten sprechen. Der gab auch an, dass der Beklagte nicht lesen und schreiben könne, die auf seinem Handy vorgefundenen Chatprotokolle seien sämtlich über die Funktion der Spracheingabe entstanden. Auch über Einkommen und Schuldenstand konnte lediglich der Betreuer Auskunft geben, der den Mann erst seit acht Wochen zu seiner Kundschaft zählt.

»Fass ohne Boden«

Bei den Schulden sortiere er noch, es sei ein »Fass ohne Boden«. Es gebe bergeweise Post, 90 Prozent der Umschläge seien vom Beklagten nicht einmal geöffnet worden. Der Staatsanwaltschaft tat sich, jeweils für die Unterschlagung als auch für den Drogenhandel, ein Straffenster von jeweils bis zu fünf Jahren Gefängnis auf. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft forderte sechs Monate für den Drogenhandel und drei Monate für die Unterschlagung am Geldautomaten.

Richterin Ursula Hammer urteilte auf insgesamt sechs Monate zur Bewährung und die Herausgabe der am Geldautomaten eingesteckten 50 Euro. Den Rest und jenen Teil, den üblicherweise ein Bewährungshelfer bearbeitet hätte, legte sie in die Hände des Betreuers. An dem ist es jetzt auch, seinem Kunden klarzumachen, dass die nächste Straftat ziemlich sicher ins Gefängnis führen wird.

MICHAEL GERINGHOFF